"Резерв+" тимчасово призупинить роботу: Міноборони розповіло, як уникнути проблем

В ніч на 21 березня застосунок "Резерв+" буде тимчасово недоступний через планові технічні роботи у реєстрі "Оберіг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони.

"З 21:00 20 березня до 09:00 21 березня у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID", - йдеться у заяві.

Для того, щоб електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, Міноборони радить завчасно завантажити PDF-версію. Для цього треба натиснути плюс на головному екрані застосунку та обрати "Завантажити PDF".

Роботи завершаться о 09:00 суботи, 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Важливі оновлення у "Резерв+"

Нагадаємо, з грудня минулого року військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Проте, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в ТЦК.

Крім того, у лютому стало відомо, що багатодітні батьки незабаром зможуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" без прив'язки до сімейного стану. Міністерство оборони вже розпочало бета-тестування цієї функції.