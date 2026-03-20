"Резерв+" временно приостановит работу: Минобороны рассказало, как избежать проблем

11:32 20.03.2026 Пт
2 мин
Что делать украинцам с военно-учетными документами?
aimg Валерий Ульяненко
"Резерв+" временно приостановит работу: Минобороны рассказало, как избежать проблем

В ночь на 21 марта приложение "Резерв+" будет временно недоступно из-за плановых технических работ в реестре "Оберіг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны.

Читайте также: Кабмин изменил правила работы "Армия+": какие документы станут цифровыми

"С 21:00 20 марта до 09:00 21 марта в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы. В это время в приложении Резерв+ нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID", - говорится в заявлении.

Для того, чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, Минобороны советует заблаговременно загрузить PDF-версию. Для этого надо нажать плюс на главном экране приложения и выбрать "Загрузить PDF".

Работы завершатся в 09:00 субботы, 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Важные обновления в "Резерв+"

Напомним, с декабря прошлого года военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Однако, для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в ТЦК.

Кроме того, в феврале стало известно, что многодетные родители вскоре смогут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" без привязки к семейному положению. Министерство обороны уже начало бета-тестирование этой функции.

Кроме того, недавно в приложении "Резерв+" появилась новая возможность стать на воинский учет онлайн - процедура занимает всего несколько кликов.

О том, обязательно ли приложение "Резерв+" и наказывают ли мужчин за его отсутствие на смартфоне - читайте в материале РБК-Украина.

