Кабмін змінив правила роботи "Армія+": які документи стануть цифровими

Кабінет міністрів України розширив функціонал мобільних застосунків "Армія+" та "Резерв+". Відтепер військовослужбовці та військовозобов'язані матимуть доступ до розширених даних про службу, результатів ВЛК та нових цифрових послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал народного депутата Олексія Гончаренка.

Також постанова розширює права військових на звернення - тепер вони зможуть через цифрові платформи звертатися до уповноважених органів для захисту своїх прав у разі їх порушення.

Окрім службових даних, користувачі отримають доступ до мультимедійного та навчального контенту, включаючи тести та ігри.

За словами Гончаренка, згідно з ухваленою постановою, у цифрових сервісах відображатимуться не лише військово-облікові документи, а й додаткова інформація про користувачів.

Зміни у військовому обліку та бронюванні

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів вніс низку інших важливих змін до правил мобілізації та цифрового обліку. Тепер у деяких випадках військовозобов'язаним не доведеться чекати на рішення до 72 годин.

Також уряд врегулював питання бронювання для осіб, які перебувають у розшуку. РБК-Україна писало, хто та як тепер може отримати бронь попри статус у системі "Оберіг".

Крім того, було розширено перелік підприємств, що мають право на бронювання співробітників. До списку критично важливих об'єктів увійшли нові категорії бізнесу, що дозволить їм стабільніше працювати в умовах воєнного стану.