Кабмін змінив правила роботи "Армія+": які документи стануть цифровими

19:35 18.03.2026 Ср
Кабмін перетворює паперову бюрократію на кілька кліків у додатку
aimg Сергій Козачук
Фото: нові функції "Армія+" та "Резерв+" (mod.gov.ua)

Кабінет міністрів України розширив функціонал мобільних застосунків "Армія+" та "Резерв+". Відтепер військовослужбовці та військовозобов'язані матимуть доступ до розширених даних про службу, результатів ВЛК та нових цифрових послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

Чекати 72 години не доведеться: продовження броні від мобілізації в "Дії" прискорили втричі

Що зміниться у застосунках

За словами Гончаренка, згідно з ухваленою постановою, у цифрових сервісах відображатимуться не лише військово-облікові документи, а й додаткова інформація про користувачів.

Зокрема, в електронному кабінеті військовослужбовця з'явиться доступ до:

  • постанов військово-лікарської експертизи (результатів ВЛК);
  • даних про службове становище, заохочення та стягнення;
  • інших відомостей про проходження військової служби.

Також передбачено підключення застосунків до Державного реєстру військовослужбовців.

Фото: Кабінет міністрів України розширив функціонал мобільних застосунків "Армія+" та "Резерв+" (t.me/oleksiihoncharenko)

Нові функції та контент

Окрім службових даних, користувачі отримають доступ до мультимедійного та навчального контенту, включаючи тести та ігри.

Важливим нововведенням стала можливість отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг. Це дозволить підписувати документи віддаленим підписом без особистої присутності.

Також постанова розширює права військових на звернення - тепер вони зможуть через цифрові платформи звертатися до уповноважених органів для захисту своїх прав у разі їх порушення.

Зміни у військовому обліку та бронюванні

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів вніс низку інших важливих змін до правил мобілізації та цифрового обліку. Тепер у деяких випадках військовозобов'язаним не доведеться чекати на рішення до 72 годин.

Також уряд врегулював питання бронювання для осіб, які перебувають у розшуку. РБК-Україна писало, хто та як тепер може отримати бронь попри статус у системі "Оберіг".

Крім того, було розширено перелік підприємств, що мають право на бронювання співробітників. До списку критично важливих об'єктів увійшли нові категорії бізнесу, що дозволить їм стабільніше працювати в умовах воєнного стану.

