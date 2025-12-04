Половина європейців вважають Трампа ворогом Європи
Майже половина європейців (48% опитаних) вважають президента США Дональда Трампа "ворогом Європи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Ставлення до Трампа
Згідно з результатами дослідження, яке провели у дев’яти європейських країн, майже 48% опитаних назвали Трампа відверто ворожою фігурою.
Найвищі показники зафіксовані у Бельгії (62%) та Франції (57%), тоді як найнижчі - у Хорватії (37%) та Польщі (19%).
Дослідники зазначають, що сприйняття "трампізму" як загрози зростає, а кількість тих, хто бачить у ньому нейтральну позицію, порівняно з кінцем 2024 року зменшується.
Попри це, європейці все ж визнають важливість відносин зі США: майже половина респондентів (48%) вважає, що ЄС у відносинах з Вашингтоном має обирати позицію компромісу.
Ризик війни з Росією
Дослідження також показало, що 51% опитаних оцінюють ризик відкритої війни з Росією у найближчі роки як високий, а 18% - як дуже високий. Найбільше побоювань зафіксовано у Польщі - 77%.
Фото: Скріншот опитування
Для порівняння, у Франції цей показник становить 54%, у Німеччині - 51%, у Португалії - 39%, в Італії - 34%.
Недовіра до обороноздатності власних країн
Відчуття вразливості переважає й щодо обороноздатності: 69% учасників опитування вважають, що їхня країна недостатньо готова захиститися від можливої агресії.
Найвищий рівень впевненості продемонстрували французи - 44%, утім це все одно меншість. У Польщі недовіру до оборонних можливостей висловили 58%.
Через широку палітру загроз - від військових та енергетичних до технологічних - лише 12% респондентів сказали, що не відчувають особливої небезпеки.
Найпоширенішими страхами стали цифрова та технологічна безпека (28%), а також військова загроза (25%). При цьому 69% опитаних очікують, що ЄС має відігравати активну захисну роль.
Підтримка ЄС лишається високою
Підтримка членства в ЄС залишається стабільно високою: 74% респондентів хочуть, щоб їхня країна залишалася в Євросоюзі.
Найбільше прихильників - у Португалії (90%) та Іспанії (89%), найменше - у Польщі (68%) та Франції (61%).
Brexit: більшість вважає рішення Британії помилкою
П’ять років після Brexit більшість європейців вважає вихід Великої Британії з ЄС негативним рішенням: 63% оцінюють його як таке, що зашкодило країні, і лише 19% бачать у ньому позитив.
Рейтинг Трампа у США
Нагадаємо, інше опитування показало, що рейтинг Дональда Трампа впав до мінімуму й у Сполучених Штатах. Рівень схвалення президента знизився до найнижчої позначки за весь час його перебування на посаді. Американці дедалі критичніше оцінюють його політику щодо вартості життя та економічних рішень.
Ще одне дослідження щодо рейтингу Трампа у США за серпень цього року, яке провів Університет Квінніпак, також відзначилося рекордними показниками.
Схвалили роботу президента США 37% зареєстрованих виборців, тоді як 55% висловили невдоволення. Ще 7% респондентів вагалися з відповіддю.