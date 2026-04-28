Рейтинг Трампа скотився до найнижчого показника за весь його нинішній термін

22:40 28.04.2026 Вт
Президент США "втратив" кілька відсотків лише за тиждень
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня за час його нинішньої каденції та становить 34%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними чотириденного дослідження, яке завершилося 27 квітня, діяльність Трампа на посаді схвалюють 34% американців. Це нижче за показник у 36%, який було зафіксовано під час попереднього опитування 15-20 квітня.

Крім того, політику президента щодо врегулювання вартості життя позитивно оцінюють лише 22% респондентів (проти 25% у попередньому місяці).

Рейтинг Трампа поступово знижується з моменту його вступу на посаду в січні 2025 року. Тоді його підтримували 47% громадян.

Значне падіння його популярності відбулося після 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, яка спровокувала різке зростання цін на бензин.

Трамп втрачає популярність

Нагадаємо, під час березневого опитування у США близько 44% респондентів заявили, що повністю або радше підтримують те, як Трамп виконує свої обов’язки. Водночас 54% опитаних повідомили, що повністю або скоріше не схвалюють діяльність Трампа.

Крім того, опитування Reuters/Ipsos у листопаді минулого року показало, що рейтинг Трампа є найнижчим з моменту його повернення до влади. Це пов'язано з тим, що американці залишаються незадоволеними діями адміністрації щодо подолання високої вартості життя.

Раніше повідомлялось, що майже половина європейців, а саме 48% опитаних, вважають президента США "ворогом Європи". Найвищі показники зафіксовані у Бельгії (62%) та Франції (57%), тоді як найнижчі рівні антипатії спостерігаються у Хорватії (37%) та Польщі (19%).

РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
