Рейтинг Трампа скотився до найнижчого показника за весь його нинішній термін

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня за час його нинішньої каденції та становить 34%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з даними чотириденного дослідження, яке завершилося 27 квітня, діяльність Трампа на посаді схвалюють 34% американців. Це нижче за показник у 36%, який було зафіксовано під час попереднього опитування 15-20 квітня.

Крім того, політику президента щодо врегулювання вартості життя позитивно оцінюють лише 22% респондентів (проти 25% у попередньому місяці).

Рейтинг Трампа поступово знижується з моменту його вступу на посаду в січні 2025 року. Тоді його підтримували 47% громадян.

Значне падіння його популярності відбулося після 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, яка спровокувала різке зростання цін на бензин.

Нагадаємо, під час березневого опитування у США близько 44% респондентів заявили, що повністю або радше підтримують те, як Трамп виконує свої обов’язки. Водночас 54% опитаних повідомили, що повністю або скоріше не схвалюють діяльність Трампа.