Рейтинг Трампа упал до минимума из-за недовольства республиканцев

12:52 20.05.2026 Ср
2 мин
Республиканцы все чаще критикуют Трампа
aimg Ирина Глухова
Рейтинг Трампа упал до минимума из-за недовольства республиканцев
Рейтинг президента США Дональда Трампа упал почти до минимума с момента его возвращения в Белый дом - и причина не в демократах, а в собственной партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно опросу, деятельность Дональда Трампа на посту президента одобряют 35% респондентов. Это на 1% меньше, чем в предыдущем исследовании в начале месяца.

Как пишет Reuters, популярность президента в этом году пострадала из-за резкого роста цен на бензин после того, как Трамп в феврале приказал нанести удары по Ирану вместе с Израилем.

Война существенно нарушила глобальную торговлю нефтью: цены на топливо для американцев выросли примерно на 50%.

Это вызвало беспокойство среди союзников Трампа в Республиканской партии накануне промежуточных выборов в ноябре, на которых будет решаться контроль над обеими палатами Конгресса США.

Падение поддержки среди республиканцев

В партии Трампа также распространяется недовольство: 21% республиканцев заявили, что сейчас не одобряют деятельность президента, по сравнению с 5% сразу после его вступления в должность в январе 2025 года.

Около 79% республиканцев в опросе сказали, что Трамп хорошо выполняет свою работу, по сравнению с 82% в начале месяца и 91% в начале его срока.

Главная проблема - цены

Республиканцы больше всего недовольны тем, как решает вопрос стоимости жизни. Во время избирательной кампании 2024 года он обещал снизить цены - именно на фоне инфляции, которая преследовала предыдущего президента Джо Байдена.

Результат опроса:

  • только 47% республиканцев одобряют действия Трампа по цене
  • 46% республиканцев говорят, что он плохо справляется с этими вопросами
  • среди всех американцев только каждый пятый доволен тем, как президент контролирует стоимость жизни.

Опрос проводился с 15 по 18 мая в онлайн-формате. В исследовании принял участие 1271 совершеннолетний житель США.

Трамп стремительно теряет популярность

Рейтинг Трампа постепенно снижается с момента его вступления в должность в январе 2025 года. Тогда его поддерживали 47% граждан.

Другой опрос показал, что рейтинг одобрения президента США Д упал до рекордно низкого уровня.

Также сообщалось, что почти половина европейцев, а именно 48% опрошенных, считают президента США "врагом Европы". Самые высокие показатели зафиксированы в Бельгии (62%) и Франции (57%), тогда как самые низкие уровни антипатии наблюдаются в Хорватии (37%) и Польше (19%).

Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России