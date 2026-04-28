Рейтинг Трампа скотився до найнижчого показника за весь його нинішній термін

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня за час його нинішньої каденції та становить 34%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з даними чотириденного дослідження, яке завершилося 27 квітня, діяльність Трампа на посаді схвалюють 34% американців. Це нижче за показник у 36%, який було зафіксовано під час попереднього опитування 15-20 квітня.
Крім того, політику президента щодо врегулювання вартості життя позитивно оцінюють лише 22% респондентів (проти 25% у попередньому місяці).
Рейтинг Трампа поступово знижується з моменту його вступу на посаду в січні 2025 року. Тоді його підтримували 47% громадян.
Значне падіння його популярності відбулося після 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, яка спровокувала різке зростання цін на бензин.
Нагадаємо, під час березневого опитування у США близько 44% респондентів заявили, що повністю або радше підтримують те, як Трамп виконує свої обов’язки. Водночас 54% опитаних повідомили, що повністю або скоріше не схвалюють діяльність Трампа.
Крім того, опитування Reuters/Ipsos у листопаді минулого року показало, що рейтинг Трампа є найнижчим з моменту його повернення до влади. Це пов'язано з тим, що американці залишаються незадоволеними діями адміністрації щодо подолання високої вартості життя.
Раніше повідомлялось, що майже половина європейців, а саме 48% опитаних, вважають президента США "ворогом Європи". Найвищі показники зафіксовані у Бельгії (62%) та Франції (57%), тоді як найнижчі рівні антипатії спостерігаються у Хорватії (37%) та Польщі (19%).