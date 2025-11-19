ua en ru
Рейтинг Трампа у США скотився до мінімуму за весь його термін: Reuters назвало причину

Середа 19 листопада 2025 01:21
Рейтинг Трампа у США скотився до мінімуму за весь його термін: Reuters назвало причину Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Рейтинг глави Білого дому Дональда Трампа у США впав до мінімуму за весь його другий термін. Йдеться про 38% підтримки посеред американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Reuters/Ipsos.

Видання зазначає, що нинішній рейтинг Трампа є найнижчим показником з моменту його повернення до влади, оскільки американці незадоволені його діями щодо високої вартості життя та розслідуванням справи покійного засудженого мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна.

Трамп та справа Епштейна

Палата представників, контрольована республіканцями, у вівторок ухвалила закон, який зобов'язує Міністерство юстиції оприлюднити файли щодо Епштейна. Трамп місяцями виступав проти цього кроку, тоді як одна з його найближчих прихильниць у Конгресі, представниця Марджорі Тейлор Грін, перетворилася на жорсткого критика через його опір.

Глава Білого дому змінив свою позицію в неділю, оскільки законодавці готувалися рухатися вперед без нього.

Лише 20% американців, включаючи лише 44% республіканців, схвалюють те, як президент США впорався зі справою Епштейна. Близько 70% респондентів заявили, що уряд приховує інформацію про клієнтів Епштейна.

Темпи інфляції в США - одна з причин падіння рейтингу

"Все залежить від цін. Люди розлючені, коли виходять і витрачають гроші в продуктовому магазині, і вони не можуть повірити, скільки вони витрачають", сказав Дуг Хей, республіканський політичний стратег.

Отже, лише 26% американців кажуть, що їхній лідер добре справляється з управлінням вартістю життя, порівняно з 29% на початку цього місяця. Reuters стверджує, що темпи інфляції у США залишаються високими згідно з історичними стандартами з моменту вступу Трампа на посаду вдруге.

Споживчі ціни в Штатах зросли на 3% за 12 місяців до вересня, навіть попри ослаблення ринку праці. Близько 65% респондентів, включаючи кожного третього республіканця, не схвалюють дії президента США щодо вартості життя.

Зазначається, що фірмовим кроком Трампа в економічній політиці було підвищення податків на імпортні товари для підтримки американського виробництва, але багато економістів вважають, що ця політика призвела до зростання цін.

Висловлюючи розчарування громадським сприйняттям його дій в економіці, Трамп минулого тижня зменшив імпортні мита на каву, яловичину, банани та інші основні товари.

Більш детально про Трампа та справу Епштейна

Нагадаємо, у США спалахнув новий виток скандалу навколо справи мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна після публікації понад 20 тисяч сторінок матеріалів Комітетом з нагляду Палати представників.

Документи містять численні згадки президента Дональда Трампа, що створило для нього серйозні іміджеві проблеми. А саме оприлюднені листи містять згадки про його зустрічі з Епштейном, коментарі про його поведінку та критичні оцінки його характеру.

Ці фрагменти стали основою для нових спекуляцій, незважаючи на заяви Білого дому про те, що матеріали нічого не доводять.

Ціни в США

В США спостерігається стрімке зростання цін, що викликало обурення в американців. Як вже повідомлялось, на пришвидшення темпів інфляції у Штатах вплинули, зокрема, мита Трампа на ряд імпортних товарів.

