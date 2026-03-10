ua en ru
Рейтинг Трампа суттєво впав: що показало нове опитування

09:23 10.03.2026 Вт
2 хв
Скільки американців підтримують війну на Близькому Сході?
aimg Костянтин Широкун
Рейтинг Трампа суттєво впав: що показало нове опитування Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Рейтинг підтримки діяльності президента Дональда Трампа у США помітно знизився порівняно з березнем минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Читайте також: Рейтинг Трампа у США скотився до мінімуму за весь його термін: Reuters назвало причину

Зазначається, що близько 44% респондентів заявили, що повністю або радше підтримують те, як президент Трамп виконує свої обов’язки. Це на три відсоткові пункти менше, ніж у березні 2025 року, коли рівень підтримки становив 47%.

Водночас 54% опитаних повідомили, що повністю або скоріше не схвалюють діяльність Трампа на посаді президента. Для порівняння, рік тому цей показник був нижчим – 51%.

Щодо окремих напрямів політики:

  • 53% респондентів позитивно оцінюють дії президента у сфері безпеки кордонів;
  • 44% підтримують його імміграційну політику;
  • 41% схвалюють операцію проти Ірану.

Разом із тим результати опитування показують, що підтримка операції проти Ірану значно нижча — лише 27%.

Опитування проводилося з 27 лютого по 3 березня серед 1000 зареєстрованих виборців. Ймовірна статистична похибка становить 3,1 відсоткового пункту.

Нагадаємо, попереднє опитування Reuters/Ipsos у листопаді минулого року показало, що рейтинг Трампа є найнижчим показником з моменту його повернення до влади, оскільки американці незадоволені його діями щодо високої вартості життя та розслідуванням справи покійного засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна.

Окрім того, раніше повідомлялось, що майже половина європейців (48% опитаних) вважають президента США "ворогом Європи". Найвищі показники зафіксовані у Бельгії (62%) та Франції (57%), тоді як найнижчі – у Хорватії (37%) та Польщі (19%).

