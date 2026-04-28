Рейтинг Трампа скатился до самого низкого показателя за весь его нынешний срок

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня за время его нынешней каденции и составляет 34%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно данным четырехдневного исследования, которое завершилось 27 апреля, деятельность Трампа на посту одобряют 34% американцев. Это ниже показателя в 36%, который был зафиксирован во время предыдущего опроса 15-20 апреля.
Кроме того, политику президента по урегулированию стоимости жизни положительно оценивают лишь 22% респондентов (против 25% в предыдущем месяце).
Рейтинг Трампа постепенно снижается с момента его вступления в должность в январе 2025 года. Тогда его поддерживали 47% граждан.
Значительное падение его популярности произошло после 28 февраля, когда США и Израиль начали войну против Ирана, которая спровоцировала резкий рост цен на бензин.
Напомним, во время мартовского опроса в США около 44% респондентов заявили, что полностью или скорее поддерживают то, как Трамп выполняет свои обязанности. В то же время 54% опрошенных сообщили, что полностью или скорее не одобряют деятельность Трампа.
Кроме того, опрос Reuters/Ipsos в ноябре прошлого года показал, что рейтинг Трампа является самым низким с момента его возвращения к власти. Это связано с тем, что американцы остаются недовольными действиями администрации по преодолению высокой стоимости жизни.
Ранее сообщалось, что почти половина европейцев, а именно 48% опрошенных, считают президента США "врагом Европы". Самые высокие показатели зафиксированы в Бельгии (62%) и Франции (57%), тогда как самые низкие уровни антипатии наблюдаются в Хорватии (37%) и Польше (19%).