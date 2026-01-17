Reuters узнал подробности новой модели вступления Украины в ЕС
Еврокомиссия рассматривает возможные пути быстрого присоединения Украины к Европейскому Союзу в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, но без предоставления полного объема прав страны-члена ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, речь идет о так называемой концепции "обратного членства", которая предусматривает политическое присоединение Украины к ЕС с последующим поэтапным получением полных прав после завершения переходных периодов.
Идея находится на начальной стадии обсуждения и рассматривается как сигнал поддержки для украинцев после нескольких лет полномасштабной войны.
Дата 2027 года вызывает сомнения в странах ЕС
По информации Reuters, в рамках 20-пунктного мирного плана, который обсуждали США, Украина и Евросоюз, предварительно упоминалась возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году.
Однако ряд правительств государств-членов считает любую фиксированную дату нереалистичной. Вступление в ЕС остается процессом, основанным на выполнении критериев и гармонизации законодательства с европейскими нормами.
Кроме того, присоединение к блоку требует ратификации парламентами всех 27 стран ЕС.
Поэтапный доступ к правам в Евросоюзе
Один из чиновников ЕС отметил, что Украина и другие страны-кандидаты могли бы быстро присоединиться к Евросоюзу с последующим "поэтапным доступом" к праву голоса в зависимости от выполнения критериев полноправного членства.
По его словам, нынешние условия требуют пересмотра традиционных процедур расширения ЕС.
У Украины нет много времени
В материале отмечается, что обычно переговоры о вступлении в ЕС длятся годами. Например, Польша потратила на этот процесс около 10 лет.
В то же время в Еврокомиссии считают, что с политической точки зрения Украина не имеет столько времени, учитывая сложность возможного мирного соглашения с Россией и его восприятие украинским обществом.
Чиновники предполагают, что даже ограниченное членство в ЕС могло бы способствовать стабильности и ускорению реформ.
Идея может не получить единодушной поддержки
В Reuters отмечают, что членство с ограниченными правами не является новой практикой - большинство стран, вступивших в ЕС в 2004 году и позже, имели переходные периоды.
Однако сейчас обсуждается модель со значительно более широкими ограничениями, что может осложнить получение единодушной поддержки среди стран-членов.
Также это может повлиять на позицию других государств-кандидатов, в частности Черногории и Албании, которые проходили традиционный путь вступления.
Вступление Украины в ЕС
В начале ноября прошлого года Европейская комиссия опубликовала отчет в рамках Пакета расширения ЕС, в котором высоко оценила прогресс Украины в реформах, предоставив одну из лучших оценок среди стран-кандидатов.
В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия работает над открытием переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС до конца ноября 2025 года. Единственной преградой остается позиция пророссийской Венгрии, которая блокирует решение.
Несмотря на это, в Брюсселе ожидают продолжения переговоров на уровне рабочих групп даже без единодушной поддержки всех стран-членов. Вице-премьер Тарас Качка считает реалистичной цель завершить переговоры о вступлении уже в 2028 году.
В то же время в США говорят о возможности ускоренного вступления Украины в ЕС - не позднее 2027 года, хотя в самом Евросоюзе относятся к таким срокам сдержанно и отмечают, что все зависит от темпов реформ.