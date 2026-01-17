Reuters узнал подробности новой модели вступления Украины в ЕС

Еврокомиссия рассматривает возможные пути быстрого присоединения Украины к Европейскому Союзу в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, но без предоставления полного объема прав страны-члена ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, речь идет о так называемой концепции "обратного членства", которая предусматривает политическое присоединение Украины к ЕС с последующим поэтапным получением полных прав после завершения переходных периодов.

Идея находится на начальной стадии обсуждения и рассматривается как сигнал поддержки для украинцев после нескольких лет полномасштабной войны.

Дата 2027 года вызывает сомнения в странах ЕС

По информации Reuters, в рамках 20-пунктного мирного плана, который обсуждали США, Украина и Евросоюз, предварительно упоминалась возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году.

Однако ряд правительств государств-членов считает любую фиксированную дату нереалистичной. Вступление в ЕС остается процессом, основанным на выполнении критериев и гармонизации законодательства с европейскими нормами.

Кроме того, присоединение к блоку требует ратификации парламентами всех 27 стран ЕС.

Поэтапный доступ к правам в Евросоюзе

Один из чиновников ЕС отметил, что Украина и другие страны-кандидаты могли бы быстро присоединиться к Евросоюзу с последующим "поэтапным доступом" к праву голоса в зависимости от выполнения критериев полноправного членства.

По его словам, нынешние условия требуют пересмотра традиционных процедур расширения ЕС.

У Украины нет много времени

В материале отмечается, что обычно переговоры о вступлении в ЕС длятся годами. Например, Польша потратила на этот процесс около 10 лет.

В то же время в Еврокомиссии считают, что с политической точки зрения Украина не имеет столько времени, учитывая сложность возможного мирного соглашения с Россией и его восприятие украинским обществом.

Чиновники предполагают, что даже ограниченное членство в ЕС могло бы способствовать стабильности и ускорению реформ.

Идея может не получить единодушной поддержки

В Reuters отмечают, что членство с ограниченными правами не является новой практикой - большинство стран, вступивших в ЕС в 2004 году и позже, имели переходные периоды.

Однако сейчас обсуждается модель со значительно более широкими ограничениями, что может осложнить получение единодушной поддержки среди стран-членов.

Также это может повлиять на позицию других государств-кандидатов, в частности Черногории и Албании, которые проходили традиционный путь вступления.