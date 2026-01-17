ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Reuters узнал подробности новой модели вступления Украины в ЕС

Украина, Суббота 17 января 2026 11:06
UA EN RU
Reuters узнал подробности новой модели вступления Украины в ЕС Иллюстративное фото: Reuters узнал подробности новой модели вступления Украины в ЕС (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Еврокомиссия рассматривает возможные пути быстрого присоединения Украины к Европейскому Союзу в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, но без предоставления полного объема прав страны-члена ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, речь идет о так называемой концепции "обратного членства", которая предусматривает политическое присоединение Украины к ЕС с последующим поэтапным получением полных прав после завершения переходных периодов.

Идея находится на начальной стадии обсуждения и рассматривается как сигнал поддержки для украинцев после нескольких лет полномасштабной войны.

Дата 2027 года вызывает сомнения в странах ЕС

По информации Reuters, в рамках 20-пунктного мирного плана, который обсуждали США, Украина и Евросоюз, предварительно упоминалась возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году.

Однако ряд правительств государств-членов считает любую фиксированную дату нереалистичной. Вступление в ЕС остается процессом, основанным на выполнении критериев и гармонизации законодательства с европейскими нормами.

Кроме того, присоединение к блоку требует ратификации парламентами всех 27 стран ЕС.

Поэтапный доступ к правам в Евросоюзе

Один из чиновников ЕС отметил, что Украина и другие страны-кандидаты могли бы быстро присоединиться к Евросоюзу с последующим "поэтапным доступом" к праву голоса в зависимости от выполнения критериев полноправного членства.

По его словам, нынешние условия требуют пересмотра традиционных процедур расширения ЕС.

У Украины нет много времени

В материале отмечается, что обычно переговоры о вступлении в ЕС длятся годами. Например, Польша потратила на этот процесс около 10 лет.

В то же время в Еврокомиссии считают, что с политической точки зрения Украина не имеет столько времени, учитывая сложность возможного мирного соглашения с Россией и его восприятие украинским обществом.

Чиновники предполагают, что даже ограниченное членство в ЕС могло бы способствовать стабильности и ускорению реформ.

Идея может не получить единодушной поддержки

В Reuters отмечают, что членство с ограниченными правами не является новой практикой - большинство стран, вступивших в ЕС в 2004 году и позже, имели переходные периоды.

Однако сейчас обсуждается модель со значительно более широкими ограничениями, что может осложнить получение единодушной поддержки среди стран-членов.

Также это может повлиять на позицию других государств-кандидатов, в частности Черногории и Албании, которые проходили традиционный путь вступления.

Вступление Украины в ЕС

В начале ноября прошлого года Европейская комиссия опубликовала отчет в рамках Пакета расширения ЕС, в котором высоко оценила прогресс Украины в реформах, предоставив одну из лучших оценок среди стран-кандидатов.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия работает над открытием переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС до конца ноября 2025 года. Единственной преградой остается позиция пророссийской Венгрии, которая блокирует решение.

Несмотря на это, в Брюсселе ожидают продолжения переговоров на уровне рабочих групп даже без единодушной поддержки всех стран-членов. Вице-премьер Тарас Качка считает реалистичной цель завершить переговоры о вступлении уже в 2028 году.

В то же время в США говорят о возможности ускоренного вступления Украины в ЕС - не позднее 2027 года, хотя в самом Евросоюзе относятся к таким срокам сдержанно и отмечают, что все зависит от темпов реформ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕС Евросоюз
Новости
В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа
В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа