Республіканці закликають показати журнали відвідин будинку Байдена через секретні документи

Як йдеться у листі представника Джеймса Комера керівнику апарату Білого дому Рону Клейну, без списку осіб, які відвідували резиденцію Байдена, американці "ніколи не дізнаються, хто мав доступ до цих украй секретних документів".

Так, республіканці спробували порівняти справу про документи Байдена, що включає матеріали часів його перебування на посаді віце-президента, зі справою колишнього президента Дональда Трампа, якому загрожує федеральне кримінальне розслідування у справі про поводження з секретними документами після того, як він залишив Білий дім у 2021 році. При цьому експерти з правових питань стверджують, що між двома справами є суттєва різниця.

Між тим Комер у недільному інтерв'ю CNN заявив, що не шукатиме журналів відвідувань резиденції Трампа в Мар-а-Лаго, де під час обшуку ФБР було виявлено понад 100 секретних документів.

Нагадаємо, близько тижня тому в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів, датованих періодом між 2013 та 2016 роками. Зокрема, там міститься інформація про Україну, Іран та Велику Британію.

Пізніше секретні документи знайшли і в будинку президента США Джо Байдена, який перебуває у Вілмінгтоні.

Своєю чергою Байден заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що зміст документів йому невідомий.

Пізніше з'явилася інформація, що у будинку Байдена було виявлено додаткові секретні документи.

Додамо, що раніше подібний скандал розпочався навколо Трампа. У серпні 2022 року ФБР провело обшук у маєтку колишнього президента США у його маєтку Мар-а-Лаго Флориді та виявило там секретні документи, які екс-президент, незважаючи на правила, не здав до Національного архіву, коли залишав посаду глави держави.