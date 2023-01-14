У Байдена виявили ще одну партію секретних документів
Намагаючись продемонструвати співпрацю з Міністерством юстиції, особистий адвокат Байдена сам повідомив, що цього тижня в будинку президента були знайдені додаткові секретні документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
"Оскільки у мене є дозвіл безпеки, я поїхав до Вілмінгтона (штат Делавер, там знаходиться будинок Байдена - ред.) в четвер увечері, щоб допомогти надати документ, який особистий адвокат президента знайшов у середу, до Міністерства юстиції... Поки я передавав його представникам Міністерства юстиції, які супроводжували мене, серед матеріалів з ним було виявлено п’ять додаткових сторінок із грифами секретності, загалом шість сторінок. Співробітники міністерства юстиції відразу їх забрали", - пояснив адвокат Білого дому Річард Заубер.
Також у суботу Заубер, опублікував хронологію подій щодо виявлення секретних документів в особистому кабінеті Байдена та його будинку у Вілмінгтоні, намагаючись продемонструвати співпрацю з розслідуванням Міністерства юстиції.
Нагадаємо, раніше у власному офісі президента США Джо Байдена виявили 10 секретних документів. Зокрема, там міститься інформація про Україну, Іран та Велику Британію.
Своєю чергою Байден заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що зміст документів йому невідомий.
Раніше схожий скандал почався навколо Трампа. У серпні 2022 року ФБР провело обшук у маєтку колишнього президента США у його маєтку Мар-а-Лаго Флориді і виявило там секретні документи, які екс-президент, попри правила, не здав до Національного архіву, коли залишав посаду глави держави.
Тоді Байден, коментуючи подію, назвав цей вчинок "безвідповідальним".
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