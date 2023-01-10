Як у Трампа раніше. В офісі Байдена знайшли секретні документи, - CNN

У власному офісі президента США Джо Байдена виявили 10 секретних документів. Зокрема, там міститься інформація про Україну, Іран та Велику Британію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як зазначають джерела видання, документи були датовані періодом між 2013 та 2016 роками. Їх знайшли у коробках, що знаходилися в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії. Байден користувався офісом у період з 2017 до 2020 року - після того, як пішов з посади віце-президента США.

У СNN додають, що генеральний прокурор Меррік Гарланд доручив прокурору США в Чикаго Джону Лаушу, якого призначив екс-президент Дональд Трамп, розслідувати цю справу. При цьому Лауш вже завершив початкову частину свого розслідування та надав свої висновки Гарланду.

За інформацією видання, Байден проігнорував усі питання представників ЗМІ щодо секретних документів під час саміту у Мехіко.