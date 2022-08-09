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ФБР проводит обыски в резиденции Дональда Трампа: что известно

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Вашингтон, Вторник 09 августа 2022 06:24
ФБР проводит обыски в резиденции Дональда Трампа: что известно Фото: экс-президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сотрудники ФБР проводят обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа, в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Для нашей нации настали темные времена, поскольку мой прекрасный дом, Мар-А-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, и оккупирован большой группой агентов ФБР", - заявил Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, имели место неправомерные действия прокуратуры, использование системы правосудия в качестве оружия и атака радикальных левых демократов, которые якобы мешают Трампу баллотировался на пост президента в 2024 году. Причину обысков экс-президент не назвал.

В апреле сообщалось, что министерство юстиции США начало расследование по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию Мар-а-Лаго, в которой он постоянно проживает с 2019 года.

Расследование началось после того, как в феврале Национальное управление архивов и документации США уведомило Конгресс, что обнаружило в поместье около 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали секретные материалы.

Напомним, накануне экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило "отказаться от идеи обязательного вступления Украины в НАТО" и "признать Крым российским", и якобы в таком случае войны не было.

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Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки ФБР
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