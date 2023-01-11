Байден висловився щодо знайдених у його офісі секретних документів

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден прокоментував інформацію про виявлені в особистому офісі секретні документи та заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що їх зміст йому невідомий.

Американський президент висловився про ці документи у спілкуванні з журналістами у Мехіко на спільній прес-конференції з лідерами Мексики та Канади. Він заявив, що серйозно ставиться до секретних документів і не знає, що в них написано.

Байден розповів представникам ЗМІ, що він був здивований, дізнавшись, що таємні документи знайшли в офісі аналітичного центру, яким він колись користувався. Та додав, що він та його команда повністю співпрацюють із розслідуванням того, що сталося.

"Ми повністю співпрацюємо з перевіркою, яка, я сподіваюся, скоро буде завершена", - сказав президент США.