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Республиканцы призывают показать журналы посещения дома Байдена из-за секретных документов

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Республиканский председатель комитета по надзору Палаты представителей США потребовал журналы посещений дома президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр), после обнаружения секретных документов в его офисе и гараже.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как говорится в письме представителя Джеймса Комера руководителю аппарата Белого дома Рону Клейну, без списка лиц, которые посещали резиденцию Байдена, американцы "никогда не узнают, кто имел доступ к этим крайне секретным документам".

Так, республиканцы попытались сравнить дело о документах Байдена, что включает в себя материалы времен его пребывания на посту вице-президента, с делом бывшего президента Дональда Трампа, которому грозит федеральное уголовное расследование в деле об обращении с секретными документами после того, как он покинул Белый дом в 2021 году. При этом эксперты по правовым вопросам утверждают, что между этими двумя делами есть существенная разница.

Между тем Комер в воскресном интервью CNN заявил, что не будет искать журналы посещений резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, где в ходе обыска ФБР было обнаружено более 100 секретных документов.

Напомним, около недели назад в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании обнаружили 10 секретных документов, датированных периодом между 2013 и 2016 годами. В частности, там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании.

Позже секретные документы нашли и в доме президента США Джо Байдена, который находится в Уилмингтоне.

В свою очередь Байден заявил, что был удивлен такой находкой, а также отметил, что содержание документов ему неизвестно.

Позже появилась информация, что в доме Байдена были обнаружены дополнительные секретные документы.

Добавим, что ранее подобный скандал начался вокруг Трампа. В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении бывшего президента США в его имении Мар-а-Лаго Флориде и обнаружило там секретные документы, которые экс-президент, несмотря на правила, не сдал в Национальный архив, когда уходил с поста главы государства.

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Джозеф БайденРеспубликанская партия США