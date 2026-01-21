Республіканці хочуть заборонити Трампу нападати на Гренландію, - FT

Щонайменше один з республіканців пригрозив Трампу імпічментом у разі, якщо президент спробує захопити Гренландію військовим шляхом. Ще кілька республіканців оголосили про підготовку резолюції.

Резолюція про воєнні повноваження заборонить Трампу розгортати війська для взяття під контроль Гренландії без схвалення Конгресу. Документ, як планується, отримає двопартійну підтримку більшості конгресменів.

"Хор критики всередині партії щодо Гренландії є одним із перших важливих сигналів того, що дедалі більше республіканців готові чинити опір тому, що вони вважають перевищенням президентських повноважень", - пише видання.

Стійка опозиція

Видання зазначає, що це перший раз, коли сенатори та представники від Республіканської партії готові так жорстко протистояти Трампу. При цьому позиції дуже різняться.

Так, сенатор від республіканців Том Тілліс заявив, що він намагається "деескалювати" ситуацію навколо Гренландії, оскільки президент отримує "погані поради".

"Я не критикую президента. Я критикую погані поради, які він отримує щодо Гренландії", - сказав він.

Тілліс припустив, що дві третини від Сенату (щонайменше 60 сенаторів зі 100) підтримують резолюцію. Його думку підтвердив ще один республіканець, Ренд Пол, зазначивши, що республіканці не підтримують військове вторгнення до Гренландії.

"Навіть найрішучіші члени нашої фракції заявили, що не підтримають цього", - запевнив він.

Сенатор Ліза Мурковські зазначила під час обговорень у Давосі, що республіканці уважно стежать за ситуацією. Минулого тижна Мурковські була серед авторів законопроєкту, який забороняє військовим США окупацію або анексію територій НАТО.

"Гренландію потрібно розглядати як нашого союзника, а не як актив. Я не думаю, що відсутність республіканців пов’язана з тим, що їм байдуже до цього питання", - сказала вона.

Сенатор Дон Бейкон зазначив, що спроба Трампа захопити Гренландію буде заблокована законодавцями. А будь-яке вторгнення на острів стане "кінцем його президентства".

"Більшість республіканців знають, що це аморально та неправильно, і ми збираємося протистояти цьому повному блазнівству. Початковий етап - усвідомлення того, що республіканці не збираються цього терпіти, і йому доведеться відступити. Трамп ненавидить, коли йому кажуть «ні», але в цьому випадку, я думаю, республіканці повинні бути твердими", - зазначив він.

Окрім цього, Бейкон розкритикував погрози Трампа запровадити нові тарифи проти прихильників Данії у Європі та закликав Конгрес повернути собі усі "тарифні повноваження".

"Більшість американців не згодні з жорсткістю президента. Він погрожує членам НАТО, що ганебно", - додав він.

Зі свого боку демократи планують внести до Сенату резолюцію, яка зобов'яже проголосувати за заборону використання тарифів для покарання союзників по НАТО.

"Це глухий кут протистояння, яке зашкодить лише нам, НАТО та нашому становищу у світі... Ми виступаємо за самовизначення. Ми виступаємо за суверенітет. А президент Трамп кидає цьому виклик таким чином, що це буде дуже шкідливо", - сказав один з авторів резолюції, демократ Пітер Велч.

Американці проти, наближені до Трампа - за

Плани Трампа непопулярні не тільки серед законодавців. Опитування громадської думки показують, що ідея взяти під контроль Гренландію загалом - чи то за гроші, чи то військовим шляхом - має підтримку лише 25% дорослих громадян США. При цьому тільки 50% республіканців підтримують Трампа.

З іншого боку, члени адміністрації Трампа, особливо серед наближених до президента, продовжують вперто просувати його ідею. Зокрема спікер Палати представників США Майк Джонсон ще 20 січня під час візиту до Британії заявив, що він хоче "підбадьорити наших друзів і допомогти, так би мовити, заспокоїти ситуацію".

Зокрема він закликав "вирішувати розбіжності, як друзі" та знову послався на напівміфічну "загрозу" від Китая та Росії для Арктики, яку використовує Трамп та його наближені для виправдання своєї риторики щодо Гренландії.

"Хоча ми можемо вести вдумливі дебати... серед наших друзів про те, як найкраще протидіяти цим загрозам, ми всі, безумовно, погоджуємося, що їм потрібно протидіяти. Ми ігноруємо ці загрози на власний страх і ризик", - заявив він.