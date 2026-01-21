ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В Конгресі США неоднозначно відреагували на бажання Трампа захопити Гренландію

США, Середа 21 січня 2026 09:27
UA EN RU
В Конгресі США неоднозначно відреагували на бажання Трампа захопити Гренландію Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Представники Республіканської партії США неоднозначно сприйняли погрози президента Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію. Дехто вважає, що Трамп може знищити НАТО, інші закликають не перейматися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Республіканці побоюються, що Трамп може реалізувати погрози захопити Гренландію військовим шляхом. Потенційно це може повністю дестабілізувати НАТО.

"Я не чув жодної переконливої ​​причини для підтримки дій проти союзників по НАТО. Ми ризикуємо, якщо просуватимемося далі", - сказав виданню конгресмен Ден Ньюхаус.

Конгресмен Дон Бейкон розкритикував Трампа, зазначивши, що неможливо вчиняти таким чином із союзниками, особливо, коли "вони завжди співпрацюватимуть з нами в будь-якому питанні, яке ми хотіли б там зробити".

Конгресмен Марк Алфорд підтримав ідею взяти під контроль Гренландію, але зробити це потрібно невійськовим шляхом. США повинні налагодити дуже тісні відносини з островом.

"Шлях до цього - використовувати наш вплив як нації, щоб спробувати переконати народ Гренландії, що в їхніх інтересах відокремитися від Данії, щоб ми могли їх купити", - сказав він.

Ще один конгресмен, Річард Хадсон, сказав виданню, що його не дуже хвилює перспектива вторгнення на територію союзника по НАТО. А конгресмен Бадді Картер назвав погрози Трампа "інструментом в запасі".

"Дивіться, це інструмент у запасі. Чи просто погрожує він, чи використовує його як важіль впливу. Хто знає?", - сказав він.

Нагадаємо, що тим часом адміністрація президента Франції Еммануеля Макрона ініціювала проведення військових навчань НАТО у Гренландії на тлі загострення кризи навколо острова.

А прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен попередив, що військовий конфлікт між Гренландією і США малоймовірний, але такий сценарій не можна виключати. Жителі острова мають бути готові. Особливо з урахуванням того, що Трамп відмовився коментувати можливість застосування сили для того, щоб приєднати Гренландію до США.

Детальніше про те, як Трамп шантажує Європу, - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Гренландия Данія НАТО Конгресс США
Новини
Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 100 дронами: як відпрацювала ППО
Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 100 дронами: як відпрацювала ППО
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка