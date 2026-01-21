ua en ru
"Гренландія має належати США": Бессент зробив жорстку заяву в Давосі

Середа 21 січня 2026 10:58
UA EN RU
"Гренландія має належати США": Бессент зробив жорстку заяву в Давосі Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У США заявили, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, а також застерігли Європу від посилення військової присутності на острові.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

На полях форуму Бессент сказав, що США просять своїх союзників зрозуміти, що "Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів".

Він наголосив, що в історії вже були подібні приклади територіальних угод за участі Данії.

Зокрема, американський міністр згадав, що під час Першої світової війни США придбали у Данії Віргінські острови.

"Нагадаю всім, що Данія залишалася нейтралітетом під час Першої світової війни. Вони насправді продали німцям чимало [землі]", - заявив він.

Окремо Бессент застеріг європейські країни від нарощування своєї військової присутності на арктичному острові.

"Я не впевнений, який сигнал мають послати ці країни, якщо вони активують свої війська. Мені здається, що це досить донкіхотство", - сказав міністр фінансів.

Ситуація навколо Гренландії

Трамп неодноразово наголошував, що США повинні контролювати Гренландію, інакше її нібито можуть захопити Китай або Росія. Він також заявляв, що Штати можуть застосувати військову силу для цього або купити арктичний острів.

На фоні цих заяв кілька країн - Данія, Німеччина, Франція, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Великобританія - направили свої війська до Гренландії для розвідки та підготовки до військових навчань.

У відповідь Трамп 17 січня оголосив про введення мит для низки європейських держав.

Того ж дня ці країни опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що дії американського президента підривають трансатлантичні відносини.

Вчора ж фінський президент Александр Стубб заявив, що бачить три сценарії щодо Гренландії на тлі зазіхань на арктичний острів з боку Трампа. Більшість варіацій носить негативний характер.

Детальніше про те, як Трамп шантажує Європу, - в матеріалі РБК-Україна.

