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Может ли решение Канады ослабить санкции против РФ: что говорит Кулеба

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 21:01
Может ли решение Канады ослабить санкции против РФ: что говорит Кулеба Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На данный момент нет признаков того, что действующий санкционный режим США, ЕС или Британии будет ослаблен. Украина будет прилагать все усилия, чтобы решение Канады о возвращении турбины для "Северного потока-1" не стало прецедентом для других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас санкционная политика стран движется только вперед.

При этом он считает, что существует риск создания прецедента в связи с решением Канады, которое Украина считает большой ошибкой.

"Теперь все нас уверяют, что прецедента не будет, что это отдельное исключение, которое не будет иметь последствий. Но мы понимаем, как все работает, поэтому приложим все усилия, чтобы этот случай не стал поводом для других делать подобные вещи", - сказал Кулеба.

Напомним, Канада решила вернуть Германии отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток-1".

МИД просило правительство страны отменить это решение. Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон назвал его "плохим прецедентом". А президент Украины Владимир Зеленский призвал Оттаву пересмотреть его.

По словам премьера Джастина Трюдо, это было трудное решение.

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Дмитрий Кулеба Канада Санкции против России
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