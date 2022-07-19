Чи може рішення Канади послабити санкції проти РФ: що каже Кулеба

Наразі немає ознак того, що чинний санкційний режим США, ЄС чи Британії буде послаблений. Україна докладатиме усіх зусиль, аби рішення Канади щодо повернення турбіни для "Північного потоку-1" не стало прецедентом для інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зараз санкційна політика країн рухається лише вперед.

При цьому він вважає, що існує ризик створення прецеденту у зв'язку з рішенням Канади, яке Україна вважає великою помилкою.

"Тепер всі нас запевняють, що прецеденту не буде, що це окремий виняток, який не матиме наслідків. Але ми розуміємо, як все працює, тому докладемо зусиль, щоб цей випадок не став підставою для інших робити подібні речі", - сказав Кулеба.