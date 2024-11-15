З ремонтом чи без: експерт пояснила, яку нерухомість зараз вигідніше купувати

Ринок нерухомості через війну сильно "просів" у східних областях, де вартість житла знизилась ледь не на третину. Натомість різко зріс попит на квартири у західних областях та Києві, як на вторинному ринку, так і на первинному. На ці регіони припадає 65% усіх новобудов, які зводяться зараз в Україні.
РБК-Україна розповідає, яку нерухомість зараз вигідніше купувати – на вторинному ринку чи первинному, та скільки коштує житло в Україні.
"Завжди було вигідніше купувати квартиру на первинному ринку і робити власний ремонт. Багато хто робив навіть бізнес на цьому. Квартири з ремонтом коштували дорожче, ніж обходився ремонт. Тоді ціна на них була на 1000 доларів дорожче на кв. м, ніж у новобудові. Це майже вдвічі дорожче квартири на первинному ринку. Середня вартість ремонту з меблюванням обходиться в 400-500 доларів за кв. м", – каже експерт з нерухомості Олена Бондарук.
За її словами, зараз, враховуючи війну, економічні показники, багато власників знижують вартість обʼєктів, щоб бути конкурентними і продати житло. То ж зараз на вторинному ринку можна знайти квартиру за більш вигідною ціною, ніж на первинному.
"Враховуючи ще дефіцит будівельників, подорожчання будівельних матеріалів, то, безумовно, зараз вигідніше купити на вторинному ринку з ремонтом. У відсотковому відношенні складно сказати, у скільки обійдеться ремонт, бо вартість кв. м житла в різних районах відрізняється, а собівартість ремонту одна і та ж. Вартість ремонту може складати від 25% до 50% вартості квартири, якщо йдеться про стандарт-клас. А якщо брати люкс, то може бути й 100% вартості обʼєкту", – говорить експерт.
За даними ЛУН, найдорожча нерухомість зараз у Льовові, там 1 кв. м на вторинному ринку коштує 1 500 доларів. При цьому вартість на житло у місті за останні пів року підвищилась на 1%, а на первинному ринку ціна знизилась на 1% і зараз становить 1 360 доларів.
Найступним в рейтингу йде Київ, там "квадрат" житла продають за 1 470 доларів на вторинному ринку, при цьому вартість нерухомості за останні 6 місяців знизилась на 4%. А ціни у новобудовах зросли на 6% і зараз там 1 кв. м в середньому продають за 1 320 доларів.
У трійку лідерів із найдорожчою нерухомістю входить Ужгород, де 1 кв. м коштує 1 270 доларів, ціна за останні пів року підвищилась на 6%. Настільки ж зросли і ціни у новобудовах, там "квадрат" житла продають за 1 170 доларів.
Найдешевше зараз житло у Запоріжжі, ціни за останні пів року там впали на 14-15%, що зумовлено посиленими атаками росіян на місто. "Квадрат" житла на вторинному ринку продають за 500 доларів, у новобудовах за 610 доларів.
У Харкові 1 кв. м на вторинному ринку продають за 590 доларів, це на 9% нижче, ніж було пів року тому. У новобудовах ціни також впали на 4% і становлять зараз 700 доларів за "квадрат".
У Сумах ціни на нерухомість впали на вторинному ринку на 8% та 3% на первинному. 1 кв. м коштує 630 доларів та 630 доларів, відповідно.
Зазначимо, що до аналізу не враховували Херсон та окуповані території.
Читайте також про те, що на зимові свята попит на житло традиційно зменшиться – це щорічний сезонний тренд. При цьому, за прогнозом експерта, ціни на нерухомість не підскочать, оскільки зараз нема тенденції до зростання вартості житла. У Новорічний період можуть бути вигідні пропозиції від забудовників – до 20% знижки.
Раніше ми писали про те, що найбільше ціни на нерухомість за останні пів року зросли у Рівному – на 14%. На вторинному ринку "квадрат" житла продають за 1 080 доларів, на первинному – 920 доларів.
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