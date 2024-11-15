З ремонтом чи без: експерт пояснила, яку нерухомість зараз вигідніше купувати

Яку нерухомість вигідніше купувати

"Завжди було вигідніше купувати квартиру на первинному ринку і робити власний ремонт. Багато хто робив навіть бізнес на цьому. Квартири з ремонтом коштували дорожче, ніж обходився ремонт. Тоді ціна на них була на 1000 доларів дорожче на кв. м, ніж у новобудові. Це майже вдвічі дорожче квартири на первинному ринку. Середня вартість ремонту з меблюванням обходиться в 400-500 доларів за кв. м", – каже експерт з нерухомості Олена Бондарук.

За її словами, зараз, враховуючи війну, економічні показники, багато власників знижують вартість обʼєктів, щоб бути конкурентними і продати житло. То ж зараз на вторинному ринку можна знайти квартиру за більш вигідною ціною, ніж на первинному.

"Враховуючи ще дефіцит будівельників, подорожчання будівельних матеріалів, то, безумовно, зараз вигідніше купити на вторинному ринку з ремонтом. У відсотковому відношенні складно сказати, у скільки обійдеться ремонт, бо вартість кв. м житла в різних районах відрізняється, а собівартість ремонту одна і та ж. Вартість ремонту може складати від 25% до 50% вартості квартири, якщо йдеться про стандарт-клас. А якщо брати люкс, то може бути й 100% вартості обʼєкту", – говорить експерт.

Які зараз ціни на нерухомість в Україні

За даними ЛУН, найдорожча нерухомість зараз у Льовові, там 1 кв. м на вторинному ринку коштує 1 500 доларів. При цьому вартість на житло у місті за останні пів року підвищилась на 1%, а на первинному ринку ціна знизилась на 1% і зараз становить 1 360 доларів.

Найступним в рейтингу йде Київ, там "квадрат" житла продають за 1 470 доларів на вторинному ринку, при цьому вартість нерухомості за останні 6 місяців знизилась на 4%. А ціни у новобудовах зросли на 6% і зараз там 1 кв. м в середньому продають за 1 320 доларів.

У трійку лідерів із найдорожчою нерухомістю входить Ужгород, де 1 кв. м коштує 1 270 доларів, ціна за останні пів року підвищилась на 6%. Настільки ж зросли і ціни у новобудовах, там "квадрат" житла продають за 1 170 доларів.

Ціни на нерухомість на вторинному ринку у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Найдешевше зараз житло у Запоріжжі, ціни за останні пів року там впали на 14-15%, що зумовлено посиленими атаками росіян на місто. "Квадрат" житла на вторинному ринку продають за 500 доларів, у новобудовах за 610 доларів.

У Харкові 1 кв. м на вторинному ринку продають за 590 доларів, це на 9% нижче, ніж було пів року тому. У новобудовах ціни також впали на 4% і становлять зараз 700 доларів за "квадрат".

У Сумах ціни на нерухомість впали на вторинному ринку на 8% та 3% на первинному. 1 кв. м коштує 630 доларів та 630 доларів, відповідно.

Зазначимо, що до аналізу не враховували Херсон та окуповані території.

Ціни на нерухомість на первинному ринку у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)