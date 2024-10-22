Нерухомість у Харкові. Скільки коштують квартири і чи є попит на них

З початку війни ціни на нерухомість у Харкові суттєво впали через регулярні обстріли росіян. Втім, досі є попит на купівлю та оренду житла.

РБК-Україна розпитала експерта із нерухомості Олену Манжос про те, як війна вплинула на нерухомість у Харкові та яке житло зараз у попиті.

Як війна вплинула на ринок нерухомості Харкова

"З початку війни ринок нерухомості у Харкові в середньому просів на 50%, а деякі сегменти навіть на 60%, але ми продовжуємо працювати та укладати угоди", – розповідає Манжос.

До травня 2022 року реєстр нерухомого майна був закритий, як тільки його відкрили, розпочались продажі. Тоді люди найбільше цікавились домоволодіннями у приміській зоні, купували будинки з підвалом чи нульовим поверхом. Тепер такого тренду вже нема.

"Зараз суттєво знизилась кількість пропозицій продажу, оскільки усі, хто хотів продати житло – уже зробили це. Також стало менше вмотивованих потенційних покупців", – пояснює експерт.

Причиною цього є те, що харків'яни, які виїхали з України, не розуміють, куди потім вкладати ці гроші, бо на квартири за кордоном їх не вистачить.

"Люди відкладають продаж квартир з ремонтом у новобудовах, бо простіше притримати житло, ніж віддавати за "копійки". Тому зараз відчуваємо брак пропозицій із продажу", – пояснює експерт.

За словами Манжос, у кінці 2022 – на 2023 році був своєрідний підйом на ринку нерухомості, оскільки українці очікували контрнаступ ЗСУ для звільнення області. Тоді був попит на житло, ціни коливалися у межах 1 тис. доларів за 1 кв. м.

"Коли наступ не дав очікуваних результатів, попит знову знизився і ціни впали. Падіння тривало до весни 2024 року і ціни стабілізувались тільки у серпні", – додає Манжос.

Які ціни на нерухомість у місті

За даними ЛУН, зараз у Харкові середні ціни на однокімнатні квартири становлять 20 тис. доларів, двокімнатні – 33 тис. доларів, трикімнатні – 43 тис. доларів. З початку року ціни знизились на 11-15%. Найдорожчі квартири у Шевченківському районі, найдешевші – в Індустріальному.

"Якщо говорити про бюджетне житло, то у червні була найнижча ціна – 394 долари за 1 кв. м, а у вересні ціна вже становить 520 доларів за "квадрат", – говорить експерт.

Вартість оренди житла залишається низькою: однокімнатні квартири здають по 4 тис. грн, двокімнатні – 6 тис. грн, трикімнатні – 8 тис. грн.

"Є однокімнатні квартири за ціною 1-3 тис. грн, але вже нема такого як на початку війни, коли здавали квартири просто за оплату комуналки. Зараз так здають хіба військовим. Попит на оренду є, бо багато переселенців переїхали в Харків", – каже Манжос.

Ціни на оренду житла у Харкові (скриншот сайту ЛУН)

Яке житло досі має попит

"Люди досі цікавляться житлом, це важко назвати попитом, але угоди відбуваються. Українці розуміють, що війна точно закінчиться, а от чи буде у них потім необхідна сума на житло – невідомо. Зараз на Північній Салтівці можна купити квартиру за 10-12 тис. доларів. Маємо багато консультацій, угоди є у різних районах міста", – каже Манжос.

За її словами, зараз значно знизився попит на новобудови без ремонту, оскільки дуже подорожчали будівельні матеріали, а ще зменшилась кількість майстрів, які можуть виконати роботу.

Також Манжос наголошує, що на ринок Харкова дуже впливає державна програма "єВідновлення". Вона надає компенсації українцям, чиє житло зруйноване внаслідок воєнних дій.

"єВідновлення" до травня допомагало, потім не було фінансування. Люди, які отримували виплати по цій програмі, розуміли, що за такі гроші можуть купити житло тільки в Харкові, тому вкладали у нерухомість тут. Тоді найбільший попит був на дво- і трикімнатні квартири, а також на будинки. Зараз – на однокімнатні квартири", – пояснює експерт.

Також у попиті житло з газом. Квартири у районі Олексіївка дуже впали у попиті, бо там багатоповерхівки на електриці, натомість покупці надають перевагу Північній Салтівці, бо там у багатьох будиках є газ.

"А ще люди тепер відмовляються від купівлі квартир на верхніх поверхах, бо там більш небезпечно при обстрілах", – каже Манжос.

Середня вартість житла у Харкові на первинному ринку (скриншот)