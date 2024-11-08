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Рівне стало лідером із підвищення цін на нерухомість. Скільки зараз коштує житло у місті

Рівне, П'ятниця 08 листопада 2024 12:49
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Рівне стало лідером із підвищення цін на нерухомість. Скільки зараз коштує житло у місті Скільки коштують квартири у Рівному (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

За останні пів року ціни на нерухомість найбільше зросли у Рівному. Там вартість житла на вторинному ринку підвищилась на 14%, а на первинному – на 13%.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки зараз коштує житло у Рівному.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Вартість 1 кв. м житла на вторинному ринку у Рівному зараз становить 1 080 доларів. Однокімнатні квартири в середньому коштують 44 тисячі доларів, двокімнатні – 59 тис. доларів, трикімнатні – 62 тис. доларів.

Найбільше ціни зросли на одно- і двокімнатні квартири, у липні спостерігалося значне падіння вартості житла, втім до осені ціни знову зросли.

Попри значне підвищення за останні пів року, ціна на нерухомість у Рівному все одно залишається у середньому сегменті, порівняно з іншими містами України. Найдорожче житло зараз у Києві, Львові та Ужгороді, найдешевше – у Запоріжжі, Харкові, Сумах, Миколаєві й Херсоні. При аналізі цін не враховували окуповані території, оскільки замало даних про вартість нерухомості у цих регіонах.

Додамо також, що у за останні 6 місяців вартість житла у доларовому еквіваленті зросла в Ужгороді на 6%, в Івано-Франківську – 3%, в Миколаєві – 2%, у Львові та Одесі – 1%. Ціни на житло не змінились у Хмельницьку, Луцьку, Черкасах та Кропивницькому, у решті міст – ціни знизились від 1 до 14%.

Рівне стало лідером із підвищення цін на нерухомість. Скільки зараз коштує житло у містіВартість житла на вторинному ринку у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість житла у новобудовах

За останні пів року ціна на житло у новобудовах Рівного зросла на 8% у доларовому еквіваленті (у гривневому – на 13%). А у порівняння із довоєнним періодом житло на первинному ринку подорожчало майже втричі. На початку 2022 року "квадрат" нерухомості коштував 640 доларів. Зараз середня вартість 1 кв. м в середньому становить 920 доларів. Втім, ціна залежить від класу новобудови.

Вартість 1 кв. м:

  • комфорт-клас – 830 доларів
  • економ-клас – 860 доларів
  • бізнес-клас – 960 доларів
  • преміум-клас – 1 120 доларів

Зараз у Рівному у продажу 58 черг в ЖК, 34 черг на етапі будівництва. 16 забудовників надають розтермінування для покупців, ще у 10 можна придбати житло за програмою "єОселя".

Зауважимо, що темпи зведення житла у Рівному у 2024 році майже вдвічі нижчі, ніж були у довоєнний період.

Рівне стало лідером із підвищення цін на нерухомість. Скільки зараз коштує житло у містіЗміна вартості житла на первинному ринку у Рівному протягом пів року (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на оренду житла

Вартість оренди за останні пів року у Рівному не змінилась, хоча влітку були незначні "стрибки" цін на всі типи житла.

Зараз у місті квартири в середньому здають за 12 тис. грн, при чому за такою ціною можна знайти як однокімнатну, так і трикімнатну квартиру. Разом із цим на ринку присутні пропозиції про оренду житла за 6-8 тис. грн, також є елітніші варіанти за ціною від 16 тис. грн на місяць.

Рівне стало лідером із підвищення цін на нерухомість. Скільки зараз коштує житло у містіВартість оренди у Рівному (скриншот сайту ЛУН)

Раніше ми писали про те, що війна сильно вплинула на ринок нерухомості в Ужгороді. Вартість житла там поступається тільки цінам у Києві та Львові. Однокімнатні квартири в Ужгороді продають за 55 тис. доларів, двокімнатні – 83 тис. доларів, трикімнатні – 101 тис. доларів. Втім за прогнозами експертів, ціни на нерухомість у місті надалі знижуватимуться.

Читайте також про те, що зараз найдешевше квартири продають у Запоріжжі, якщо не враховувати Херсон та окуповані території. Ціни за останні пів року там знизилась на 14%, однокімнатні квартири на вторинному ринку в середньому коштують 18 тис. доларів, але можна знайти варіанти навіть за 10 тис. доларів.

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