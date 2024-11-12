Що буде з ринком нерухомості до кінця року: прогноз експерта

За останні пів року ціни на нерухоміть зросли на заході України, при цьому вартість житла продовжує падати у східних регіонах. Житло у Харкові, Запоріжжі та Сумах подешевшало на 13-16%.

РБК-Україна розпитала експерта з нерухомості Олену Бондарук, чого очікувати від ринку до кінця року та яким буде попит на житло.

Що буде з ринком нерухомості наприкінці року

За словами Бондарук нерухомість на територіях, наближених до активних бойових дій зараз не купують, тож нижче наведений прогноз стосується центральних та західних областей.

"Давати прогнози стосовно цін на нерухомість складно в умовах війни. Період від різдвяних свят до середини січня завжди відрізняється зниженим попитом. Новобудови продаються більше з початком сезону – весною. На покупців дуже діє наявність працюючих кранів на будівельному майданчику. Під час різдвяних свят більшість забудовників пропонує святкові знижки. Іноді вони доходять до 20%", – каже експерт.

За її словами, у новорічний період більш конкурентними є квартири на вторинному ринку. На них попит є завжди.

"Хоча говорити про можливий ріст цін ще зарано – крім обстрілів на цінову політику впливає економічна ситуація в країні. Як і раніше, великий відсоток є угод за рахунок програми кредитування "єОселя" на квартири в зданих будинках, яким до 3 років. На вторинному ринку ціни залежать від ліквідності обʼєкту. Тенденції до росту цін немає. Ціна залежить від конкурентності обʼєкту. Ціни диктує ринок – аналогічні пропозиції на ринку є орієнтиром", – додає Бондарук.

За прогнозами експерта, попит на оренду залишиться високим.

"Ціни на оренду зросли за останній час. Найбільше у Києві в попиті 1-кімнатні квартири в районі метро. На віддалені від метро й багатокімнатні квартири попит невисокий. Часто 3-кімнатні квартири у віддалених районах здаються по мінімальній ціні. Як завжди великий попит на квартири, де можливе проживання з домашніми улюбленцями. І ціна може бути вищою при такому складі орендарів. У цілому ситуація стабільна", – каже експерт.

Які ціни на ринку нерухомості зараз

Ціни на нерухомість в Україні на вторинному ринку зараз коливаються від 450 доларів за кв. м у Херсоні до 1500 доларів у Львові. За останні пів року вартість житла найбільше знизилась у Запоріжжі – на 14%, а от найбільше житло здорожчало у Рівному. Там ціни "підскочили" на 14%.

На первинному ринку ціни зросли у центральних та західних областях, у східних – знизились. Середня вартість по Україні коливається від 610 доларів за 1 кв. м у новобудовах в Запоріжжі до 1350 доларів у Львові.

Подібна ситуація і з орендою житла. Найдорожче квартири здають в Ужгороді, Львові та Києві. Там однокімнатна квартира на місяць коштує 18 700 грн, 17 900 та 17 000 грн, відповідно. Найдешевша оренда зараз у Харкові, Запоріжжі та Миколаєві – 4 тис та по 5 тис. грн.

При цьому експерт з нерухомості Мирослав Товтик заявляє, що невдовзі ціни на нерухомість в Ужгороді підуть на спад.

"Ціни в Ужгороді вже настільки виросли, що обігнали Чернівці, Івано-Франківськ, Рівне, Луцьк. Людям простіше купити житло в цих містах, бо там дешевше і так само безпечно. Бо навіть на 5 тис. доларів нижча ціна – це суттєва економія", – каже Товтик.

Ціни за 1 кв. м нерухомості у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)