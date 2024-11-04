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Ціни продовжують "падати". Скільки зараз коштують квартири у Сумах

Суми, Понеділок 04 листопада 2024 17:02
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Ціни продовжують "падати". Скільки зараз коштують квартири у Сумах Яка вартість нерухомості у Сумах (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Ціни на нерухомість у Сумах за останні пів року на вторинному ринку знизились на 16%. Зараз в середньому "квадрат" житла коштує 600 доларів.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, за скільки можна купити квартиру у Сумах і чи є попит на нерухомість у місті.

Яка вартість житла на вторинному ринку

Суми разом із Харковом і Запоріжжям зараз входять у трійку міст із найдешевшою нерухомістю в Україні, якщо не враховувати Херсон та окуповані території. Однокімнатні квартири на вторинному ринку в середньому продають за 20 тис. доларів, двокімнатні – 32 тис. доларів, трикімнатні – 35 тис. доларів.

Найбільше пропозицій продажу зараз однокімнатних квартир за 18-20 тис. доларів, втім на ринку також продають аналогічне житло і за 10-12 тис. доларів.

Значне падіння цін у місті розпочалося у серпні цього року, найбільше ціна знизилась на трикімнатні квартири – на 4 тис. доларів.

Для порівняння, найдорожча нерухомість на вторинному ринку зараз у Львові, Києві та Ужгороді. Там однокімнатні квартири продають за 65 тис., 60 тис. та 55 тис. доларів, відповідно.

Ціни продовжують &quot;падати&quot;. Скільки зараз коштують квартири у СумахЦіни на нерухомість у різних містах (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштують квартири у новобудовах

За останні пів року вартість 1 кв. м у новобудовах комфорт-класу знизилась на 3% і зараз становить 630 доларів. Наголосимо, що це дорівнює довоєнній ціні у доларовому еквіваленті. Було незначне здорожчання нерухомості у червні 2022 року до 670 доларів за "квадрат", втім далі ціни почали плавно падати.

Якщо ж говорити про вартість житла економкласу, то "квадрат" такої нерухомості коштує 430 доларів, а до повномасштабної війни ціна була 480 доларів.

Зараз у Сумах у продажу є 10 черг ЖК, 7 черг перебувають на етапі будівництва. При цьому темпи зведення житла у 2024 році знизились вдвічі, у порівнянні із 2023 роком, і майже у шість разів, порівняно із довоєнним періодом.

Ціни продовжують &quot;падати&quot;. Скільки зараз коштують квартири у СумахЗмін ціни на первинному ринку протягом останніх двох років (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість оренди житла

Зараз у Сумах одно- і двокімнатні квартири здають за 4 500 – 5 500 грн. При цьому ціни за останній рік зросли в середньому на 1 тис. грн.

Найбільше на ринку пропозицій про здачу житла за ціною 5 тис. грн, втім однокімнатні квартири можна знайти і за 2-3 тис. грн, також є варіанти від 8 тис. грн.

Ціни продовжують &quot;падати&quot;. Скільки зараз коштують квартири у СумахЦіни на оренду житла у Сумах (скриншот сайту ЛУН)

Чи є попит на нерухомість у Сумах

"З початком Курської операції ситуація на ринку нерухомості у Сумах різко змінилася. До цього ціни у нас майже повернулись на довоєнний рівень й попит був достатньо високим. А зараз попит на 80% менший, ціни також спустились на 20-40%, залежно від об'єктів", – розповів у коментарі РБК-Україна експерт із нерухомості Максим Мартинюк.

За його словами, попит зараз має те житло, на яке дають гарну знижку. Це може бути на 30-40% нижче довоєнної ціни. Зараз найбільше купують бюджетне житло, а от попиту на квартири у новобудовах нема, оскільки вигідніше купити житло у готовому будинку із ремонтом.

"Зараз щось прогнозувати неможливо, бо ринок трішки "панічний". Хтось виїжджає з міста, тому продає квартири, хтось навпаки купує. Підтримувати ринок нерухомості допомагає програма "єОселя", а от "єВідновлення" по нашому місту зупинили, бо майже кожного дня у нас вибухи й "Шахеди" літають", – додає Мартинюк.

Також експерт наголосив, що зараз великий попит на оренду квартир у Сумах.

"Сумчани, які мають можливість, виїжджають з міста, а свої квартири здають. Попит на оренду величезний, бо у нас багато військових і переселенців із прикордоння, де жити практично неможливо. Ціни на оренду виросли майже на 50%, житла не вистачає. Раніше люди інвестували у новобудови, робили ремонти і здавали, а зараз такого нема", – пояснює експерт.

Мартинюк додав, що однокімнатні квартири в середньому здають за 5-6 тис., двокімнатні – 8 тис., трикімнатні – 10 тис. грн.

Ціни продовжують &quot;падати&quot;. Скільки зараз коштують квартири у СумахПропозиції із продажу квартир (скриншот сайту Rieltor.ua)

Раніше ми розповідали про те, що найнижчі ціни на нерухомість в Україні зараз у Запоріжжі, не враховуючи Херсон та окуповані території. За останні пів року вартість на житло на вторинному ринку знизились на 14%, а на первинному – на 11%. При цьому за словами місцевого експерта з нерухомості, попиту на житло у Запоріжжі зараз нема.

Читайте також про те, що за останні пів року ціни на оренду житла зросли майже по всій Україні. У деяких містах вартість підвищилась на 26%. Найбільше оренда зросла в Івано-Франківську, Одесі та Хмельницькому. Однокімнатні квартири там здають за 15 тис., 10 тис. та 11 тис. грн, відповідно.

Під час підготовки матеріалу використали: ексклюзивний коментар для РБК-Україна експерта з нерухомості Максима Мартинюка та дані сайту ЛУН.

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