Скільки коштують і як виглядають найдешевші квартири у Києві

У жовтні середня ціна 1 кв. м нерухомості у Києві становить 1 500 доларів. Найвищі ціни у Печерському районі – 2 380 доларів, найдешевші – у Деснянському, там "квадрат" житла коштує 1 040 доларів.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН , розповідає, скільки коштують найдешевші квартири у Києві та як вони виглядають.

Чому у Деснянському районі найнижчі ціни на житло

Деснянський район уже не перший рік очолює рейтинг із найдешевшим житлом. Однією із причин низької ціни є транспортна інфраструктура – тут є лише 2 станції метро: Чернігівська та Лісова. Більшість населення району пересувається наземним транспортом, тому часто доводиться стояти у заторах. Міська влада хоч і обіцяє побудувати метро на Троєщину, але його досі нема.

Квартири у Деснянському районі в середньому коштують:

однокімнатні – без ремонту коштують 34 тис. доларів, з ремонтом – 41 тис. доларів

двокімнатні – 52,7 тис. доларів

трикімнатні – 67,2 тис. доларів

Зазначимо, що ціни тут навіть нижчі, ніж за межами міста – у Вишневому, Софіївській та Петропавлівській Борщагівках.

Середні ціни за 1 кв. м у різних районах столиці та передмісті (скриншот сайту)

Скільки коштують найдешевші квартири у новобудовах

Згідно з даними ЛУН, смарт-квартири без ремонту в новобудовах у Деснянському районі пропонують за ціною від 20,5 тис. грн. Площа житла стартує від 19 кв. м, ЖК уже здані в експлуатацію.

Перевагою такої нерухомості забудовники називають "життя у лісі", оскільки зовсім поряд є зелена зона, та відносна близькість до метро – 20-25 хв громадським транспортом, або 7-10 хв автомобілем.

Варто зауважити, що на ринку нерухомості багато пропозицій такого бюджетного житла у новобудовах.

Вартість квартир у новобудовах (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує найдешевше житло на вторинному ринку

На ринку оголошень з продажу нерухомості зараз можна знайти пропозиції квартир за менш як 1 млн грн. На столичній Троєщині продають двоповерхову квартиру-студію, площею 30 кв. м, з косметичним ремонтом за 957 тис. грн. (23 тис. доларів).

Житло має індивідуальне опалення, встановлені кондиціонер і бойлер. На першому поверсі передпокій, кухня і ванна, на другому – спальня. Квартира розміщена у новому будинку клубного типу, що зданий в експлуатацію у 2016 році. Поряд є підземна парковка.

Оголошення про продаж квартири на Троєщині (скриншот сайту ЛУН)

Також у Деснянському районі можна купити у гуртожитку сімейного типу дві кімнати, площею 42 кв. м, за 978 тис. грн. (23,7 тис. доларів). В оголошенні вказано, що у житлі є кондиціонер, замінена проводка, в кімнату підведена вода. На поверсі розміщена спільна кухня, з новими газовими плитами, санвузол окремий на 3 кімнати.

Гуртожиток розташований у тихому районі, поруч є дитячі садки, школи, супермаркети, ринок, поліклініка, через дорогу ліс. До метро Лісова 15 хвилин пішки.

Оголошення про продаж кімнат у гуртожитку сімейного типу (скриншот сайту ЛУН)

Трішки дорожче продають однокімнатну квартиру на Троєщині. Житло, площею 34,9 кв. м, коштує 1,04 млн грн (25 тис. доларів). Квартира розташована у 4-поверховому будинку, із закритою територією. Житло має косметичний ремонт, лоджію, кухню-студію, суміжний санвузол, вікна виходять у двір.

Оголошення про продаж однокімнатної квартири на Троєщині (скриншот сайту ЛУН)