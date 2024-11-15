С ремонтом или без: эксперт объяснила, какую недвижимость сейчас выгоднее покупать

Какую недвижимость выгоднее покупать

"Всегда было выгоднее покупать квартиру на первичном рынке и делать собственный ремонт. Многие делали даже бизнес на этом. Квартиры с ремонтом стоили дороже, чем обходился ремонт. Тогда цена на них была на 1000 долларов дороже на кв. м, чем в новостройке. Это почти вдвое дороже квартиры на первичном рынке. Средняя стоимость ремонта с меблировкой обходится в 400-500 долларов за кв. м", – говорит эксперт по недвижимости Елена Бондарук.

По ее словам, сейчас, учитывая войну, экономические показатели, многие собственники снижают стоимость объектов, чтобы быть конкурентными и продать жилье. Так что сейчас на вторичном рынке можно найти квартиру по более выгодной цене, чем на первичном.

"Учитывая еще дефицит строителей, подорожание строительных материалов, то, безусловно, сейчас выгоднее купить на вторичном рынке с ремонтом. В процентном отношении сложно сказать, во сколько обойдется ремонт, так как стоимость кв. м жилья в разных районах отличается, а себестоимость ремонта одна и та же. Стоимость ремонта может составлять от 25% до 50% стоимости квартиры, если речь идет о стандарт-класс. А если брать люкс, то может быть и 100% стоимости объекта", – говорит эксперт.

Какие сейчас цены на недвижимость в Украине

По данным ЛУН, самая дорогая недвижимость сейчас во Левове, там 1 кв. м на вторичном рынке стоит 1 500 долларов. При этом стоимость жилья в городе за последние полгода повысилась на 1%, а на первичном рынке цена снизилась на 1% и сейчас составляет 1 360 долларов.

Следующим в рейтинге идет Киев, там "квадрат" жилья продают за 1 470 долларов на вторичном рынке, при этом стоимость недвижимости за последние 6 месяцев снизилась на 4%. А цены в новостройках выросли на 6% и сейчас там 1 кв. м в среднем продают за 1 320 долларов.

В тройку лидеров с самой дорогой недвижимостью входит Ужгород, где 1 кв. м стоит 1 270 долларов, цена за последние полгода повысилась на 6%. Настолько же выросли и цены в новостройках, там "квадрат" жилья продают за 1 170 долларов.

Цены на недвижимость на вторичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Самое дешевое сейчас жилье в Запорожье, цены за последние полгода там упали на 14-15%, что обусловлено усиленными атаками россиян на город. "Квадрат" жилья на вторичном рынке продают за 500 долларов, в новостройках за 610 долларов.

В Харькове 1 кв. м на вторичном рынке продают за 590 долларов, это на 9% ниже, чем было полгода назад. В новостройках цены также упали на 4% и сейчас составляют 700 долларов за "квадрат".

В Сумах цены на недвижимость упали на вторичном рынке на 8% и 3% на первичном. 1 кв. м стоит 630 долларов и 630 долларов, соответственно.

Отметим, что в анализе не учитывали Херсон и оккупированные территории.

Цены на недвижимость на первичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)