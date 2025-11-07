Рекордний показник: в НБУ озвучили розміри міжнародних валютних резервів України

Допомога від партнерів наступного року: що відомо

Тим часом ЗМІ пишуть, що плани надання Україні фінансової допомоги можуть опинитися під загрозою. Євросоюз все ще не погодив можливість надати фінансову підтримку Києву наступного року.

Один із ключових варіантів - створення "репараційного кредиту", який дозволить спрямувати заморожені російські активи на користь України. Але з використанням заморожених активів Росії поки що існують певні проблеми.

В Україні, з усім тим, вважають, що "дірки" в бюджеті 2026 року не буде, оскільки в ЄС є консенсус щодо надання грошей Україні на наступні два роки. Детальніше про те, які є варіанти фінансування, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.