Курс долара Економіка Авто Tech

Рекордний показник: в НБУ озвучили розміри міжнародних валютних резервів України

Фото: Національний банк України (flickr.com)
Автор: Антон Корж

Міжнародні валютні резерви України станом на 1 листопада 2025 року склали 49,5 мільярда доларів. Це рекордний показник з моменту набуття Україною незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного банку України (НБУ).

Зазначається, що загальний обсяг міжнародних резервів становить 49,516 мільярда доларів. Це найвищий показник за всю історію України.

Зокрема за жовтень резерви зросли на 6,4%.  Це стало можливим завдяки тому, що надходження фінансової допомоги від партнерів перевищили витрати валюти Нацбанком. Скільки грошей отримала Україна:

  • 4,69 млрд доларів - від Європейського союзу у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • 1,079 млрд доларів - через рахунки Світового банку;
  • 507,7 млн доларів - від розміщення ОВДП;
  • 117,3 млн доларів - від Банку розвитку Ради Європи.

Також резерви зросли завдяки тому, що Нацбанк провів переоцінку вартості фінансових інструментів. Переоцінка принесла 126,8 мільйона доларів США додаткової вартості резервів.

Допомога від партнерів наступного року: що відомо

Тим часом ЗМІ пишуть, що плани надання Україні фінансової допомоги можуть опинитися під загрозою. Євросоюз все ще не погодив можливість надати фінансову підтримку Києву наступного року.

Один із ключових варіантів - створення "репараційного кредиту", який дозволить спрямувати заморожені російські активи на користь України. Але з використанням заморожених активів Росії поки що існують певні проблеми.

В Україні, з усім тим, вважають, що "дірки" в бюджеті 2026 року не буде, оскільки в ЄС є консенсус щодо надання грошей Україні на наступні два роки. Детальніше про те, які є варіанти фінансування, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

