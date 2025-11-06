ua en ru
"Дірки не буде": в уряді зробили заяву про бюджет та фінансову підтримку ЄС

Україна, Четвер 06 листопада 2025 19:19
"Дірки не буде": в уряді зробили заяву про бюджет та фінансову підтримку ЄС Фото: Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Антон Корж

У державному бюджеті України на 2026 рік не буде "дірки", оскільки є консенсус у Європейському Союзі щодо фінансової підтримки нашої держави на наступні два роки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час брифінгу 6 листопада.

"Я більш-менш впевнений, що дірки в бюджеті не буде. Є консенсус, що фінансова підтримка України на 2026-2027 роки буде. Оце та аксіоматична історія, яка чітко зафіксована. Дискусія між державами-членами ЄС відбувається з приводу того, яким чином це зробити", - сказав він.

Качка додав, що обговорюються і можливі запасні варіанти, на випадок, якщо в грудні, на засіданні Європейської ради, все ж не буде ухвалено остаточне рішення про виділення Україні репараційного кредиту.

Але зараз усі ці варіанти поки знаходяться на ранніх стадіях обговорень. За словами віцепрем'єра, завжди на столі залишатиметься варіант виділення макрофінансової допомоги та інші інструменти допомоги Україні, які вже використовувалися раніше.

Зазначимо, тим часом ЗМІ пишуть, що Європейський Союз досі не може узгодити надійний фінансовий план для України, необхідний для розблокування нового пакета МВФ. Таким чином, плани надання Україні фінансової допомоги можуть опинитися під загрозою.

ЄС тривалий час шукає нові шляхи підтримки України через виникнення у неї дефіциту бюджету внаслідок російського вторгнення. Один із ключових варіантів - створення "репараційного кредиту", який дозволить спрямувати заморожені російські активи на користь України.

Оскільки з використанням заморожених активів Росії поки що існують певні проблеми, Єврокомісія готує новий план фінансування України. Детальніше про те, які є варіанти, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Євросоюз Тарас Качка Держбюджет
