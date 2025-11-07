Рекордный показатель: в НБУ озвучили размеры международных валютных резервов Украины

Международные валютные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2025 года составили 49,5 миллиарда долларов. Это рекордный показатель с момента обретения Украиной независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального банка Украины (НБУ).
Отмечается, что общий объем международных резервов составляет 49,516 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель за всю историю Украины.
В частности за октябрь резервы выросли на 6,4%. Это стало возможным благодаря тому, что поступления финансовой помощи от партнеров превысили расходы валюты Нацбанком. Сколько денег получила Украина:
Также резервы выросли благодаря тому, что Нацбанк провел переоценку стоимости финансовых инструментов. Переоценка принесла 126,8 миллиона долларов США дополнительной стоимости резервов.
Тем временем СМИ пишут, что планы предоставления Украине финансовой помощи могут оказаться под угрозой. Евросоюз все еще не согласовал возможность оказать финансовую поддержку Киеву в следующем году.
Один из ключевых вариантов - создание "репарационного кредита", который позволит направить замороженные российские активы в пользу Украины. Но с использованием замороженных активов России пока существуют определенные проблемы.
В Украине, тем не менее, считают, что "дыры" в бюджете 2026 года не будет, поскольку в ЕС есть консенсус о предоставлении денег Украине на следующие два года. Подробнее о том, какие есть варианты финансирования, можно узнать в материале РБК-Украина.