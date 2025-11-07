Рекордный показатель: в НБУ озвучили размеры международных валютных резервов Украины

Помощь от партнеров в следующем году: что известно

Тем временем СМИ пишут, что планы предоставления Украине финансовой помощи могут оказаться под угрозой. Евросоюз все еще не согласовал возможность оказать финансовую поддержку Киеву в следующем году.

Один из ключевых вариантов - создание "репарационного кредита", который позволит направить замороженные российские активы в пользу Украины. Но с использованием замороженных активов России пока существуют определенные проблемы.

В Украине, тем не менее, считают, что "дыры" в бюджете 2026 года не будет, поскольку в ЕС есть консенсус о предоставлении денег Украине на следующие два года. Подробнее о том, какие есть варианты финансирования, можно узнать в материале РБК-Украина.