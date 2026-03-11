Рекордний контракт: ЗСУ отримають удвічі більше "Мавіків", є рішення з ШІ

"За завданням Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель у січні та лютому законтрактувала рекордну кількість мультикоптерів. У результаті військові отримають мінімум удвічі більше цих дронів, ніж за аналогічний період минулого року", - зазначив Федоров.

За його словами, ідеться про Mavic, Autel, Matrice та інші мультикоптери, які щодня виконують критичні бойові завдання на тактичній глибині фронту.

Відзначається, що такі дрони використовують для розвідки та коригування вогню на глибині до 5 км, ураження піхоти скидами, мінування шляхів і підвищення точності роботи FPV-дронів.

"Уже в лютому поставки мультикоптерів збільшилися на 17%, порівняно із січнем. Нам вдалося оперативно провести тендери та законтрактувати необхідні обсяги. Важливе завдання Генерального штабу — забезпечити ефективний розподіл між бойовими частинами, щоб техніка швидко потрапляла туди, де найбільш потрібно", - додав він.

Також міністр оборони повідомив, що уряд паралельно працює над альтернативами Mavic із використанням ШІ: вже тестуються рішення, які найближчим часом масштабуватимуться на фронті.

"Цього року також значно збільшуємо закупівлі ключових категорій дронів і засобів ураження: перехоплювачі, FPV та оптоволоконні дрони, розвідувальні крила й ударні дрони на оперативну глибину. Уже сформували річний план закупівель, щоб посилити Сили оборони", - підсумував Федоров.