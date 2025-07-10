Рекордна атака РФ на Україну та зустріч Зеленського з Келлогом: новини за 9 липня

Новий рекорд: Росія вночі запустила по Україні 728 дронів і 13 ракет

У ніч на 9 липня російські терористи застосували проти України 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 безпілотників.

Протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 718 засобів повітряного нападу росіян.

Зеленський розкрив деталі розмови з Келлогом: згадали санкції та ППО

Президент України Володимир Зеленський провів змістовну розмову зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Під час зустрічі вони обговорили постачання зброї та посилення системи протиповітряної оборони України. Зеленський зазначив, що на тлі зростання російських атак це питання є одним із ключових пріоритетів.

СБУ затримала китайських шпигунів, які хотіли викрасти секретну документацію "Нептунів"

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала в Києві двох громадян Китаю, які намагалися викрасти секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Одним зі шпигунів виявився 24-річний колишній студент одного з технічних вишів Києва. Він залишився в українській столиці після того, як у 2023-му був відрахований через академічну неуспішність.

ЄСПЛ визнав Росію винною в порушенні прав людини в Україні та у збитті рейсу MH17

Європейський суд із прав людини назвав Росію винною у спільній справі, що об'єднує скарги України та Нідерландів проти РФ щодо численних порушень прав людини під час війни та щодо збиття рейсу MH17 на Донбасі.

Російська сторона не з'явилася на оголошення рішення, і була відсутня на всіх попередніх засіданнях.

"Я подивлюся": Трамп відповів, чи зможуть США надати Україні Patriot

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна зверталася до Штатів із проханням надати ще одну систему Patriot.

"Вони просили про це. Вони дійсно дуже рідкісні, знаєте, тому що в Україну було відправлено багато систем, але вони хотіли б це. Я знаю, що вони зробили запит. Ми повинні будемо розглянути це", - зазначив американський лідер.