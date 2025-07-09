Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала у Києві двох громадян Китаю, які намагались викрасти секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Одним зі шпигунів виявився 24-річний колишній студент одного з технічних вишів Києва. Він залишився в українській столиці після того, як у 2023-му був відрахований через академічну неуспішність.

Інший фігурант - батько колишнього студента, який проживав у Китаї, але періодично відвідував Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

Згідно з даними слідства, колишній студент повинен був здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів". Для цього він планував завербувати українця, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.

Фото: СБУ затримала китайських шпигунів, які хотіли викрасти секретну документацію "Нептунів" (t.me/SBUkr)

"Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала "на гарячому" під час передачі йому таємних документів. Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР", - додає СБУ.

Під час обшуків було вилучено телефони через які обидва фігуранти координували свою шпигунську діяльність.

Що загрожує шпигунам

Обидвом громадянам Китаю було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України - шпигунство. Їм загрожує до 15 років тюрми.

"Нептун"

"Нептун" - це український протикорабельний ракетний комплекс середньої дальності, створений державним конструкторським бюро "Луч". Офіційно комплекс прийняли на озброєння у 2020-му. Основу системи становить ракета Р-360, яка має дальність до 300 км і здатна уражати як надводні, так і деякі наземні цілі.

Ракетний комплекс набув "слави" після знищення російського ракетного крейсера "Москва" у квітні 2022 року - флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації (РФ).