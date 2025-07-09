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Зеленський розкрив деталі розмови з Келлогом: згадали санкції та ППО

Середа 09 липня 2025 21:32
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Зеленський розкрив деталі розмови з Келлогом: згадали санкції та ППО Фото: Володимир Зеленський та Кіт Келлог (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський провів змістовну розмову зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.

Під час зустрічі вони обговорили постачання зброї та посилення системи протиповітряної оборони України. Зеленський наголосив, що на тлі зростання російських атак це питання є одним із ключових пріоритетів. Окрім цього, порушувалися теми закупівлі американської зброї, спільного оборонного виробництва та його локалізації в Україні.

Окрему увагу під час розмови приділили санкційному тиску на Росію. Як зазначив Зеленський, Україна розуміє необхідність запровадження жорсткіших обмежень проти російської енергетики, а особливо - вторинних санкцій проти покупців російської нафти.

Президент також висловив сподівання на просування у Конгресі США законопроекту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя. На думку Зеленського, це може стати дієвим інструментом, що змусить Росію більше думати про мир.

"Дякуємо президенту Трампу, обом партіям і всьому американському народові за допомогу та підтримку. Щиро цінуємо дружбу між нашими людьми", - підкреслив глава держави.

Законопроект про санкції

Сенатор Ліндсі Грем у квітні представив законопроект S.1241 - Sanctioning Russia Act of 2025. Документ передбачає запровадження 500% тарифів на імпорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, газу, урану та інших сировинних товарів.

Законопроект також передбачає впровадження так званих вторинних санкцій - аналогічні мита будуть застосовуватись і до тих країн, які зберігають торговельні зв’язки з Росією.

Окрім цього, ініціатива містить додаткові обмеження щодо російських урядовців, фінансових установ і включає повну заборону на імпорт російських енергоносіїв до США.

Документ користується широкою підтримкою в американському Сенаті - його співавторами виступили понад 80 сенаторів від обох політичних партій.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що він обговорював можливі нові санкції проти Росії з диктатором Володимиром Путіним.

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