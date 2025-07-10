Рекордная атака РФ на Украину и встреча Зеленского с Келлогом: новости за 9 июля

Новый рекорд: Россия ночью запустила по Украине 728 дронов и 13 ракет

В ночь на 9 июля российские террористы применили против Украины 741 средство воздушного нападения, среди которых 728 беспилотников.

Противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 718 средств воздушного нападения россиян.

Зеленский раскрыл детали разговора с Келлогом: упомянули санкции и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательный разговор со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Во время встречи они обсудили поставки оружия и усиление системы противовоздушной обороны Украины. Зеленский отметил, что на фоне роста российских атак этот вопрос является одним из ключевых приоритетов.

СБУ задержала китайских шпионов, которые хотели похитить секретную документацию "Нептунов"

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве двух граждан Китая, которые пытались похитить секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Одним из шпионов оказался 24-летний бывший студент одного из технических вузов Киева. Он остался в украинской столице после того, как в 2023-м был отчислен из-за академической неуспеваемости.

ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Украине и в сбитии рейса MH17

Европейский суд по правам человека назвал Россию виновной в общем деле, объединяющем жалобы Украины и Нидерландов против РФ относительно многочисленных нарушений прав человека во время войны и относительно сбития рейса MH17 на Донбассе.

Российская сторона не явилась на оглашение решения, и отсутствовала на всех предыдущих заседаниях.

"Я посмотрю": Трамп ответил, смогут ли США предоставить Украине Patriot

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина обращалась к Штатам с просьбой предоставить еще одну систему Patriot.

"Они просили об этом. Они действительно очень редкие, знаете, потому что в Украину было отправлено много систем, но они хотели бы это. Я знаю, что они сделали запрос. Мы должны будем рассмотреть это", - отметил американский лидер.