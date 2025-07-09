Новий рекорд: Росія вночі запустила по Україні 728 дронів й 13 ракет

У ніч на 9 липня російські терористи застосували проти України 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а падіння збитих - на 14 локаціях.

Станом на 08:30, згідно з попередніми даними, протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 718 засобів повітряного нападу росіян, серед яких:

Під час обстрілу росіяни запустили:

Обстріл України у ніч на 9 липня

Цієї ночі російські терористи вдались до масованого обстрілу України дронами та ракетами. Під час атаки вибухи лунали у Києві, а також низці інших міст. Втім, ключовою ціллю для ворога стала західна частина України.

Луцьк, своєю чергою, пережив сьогодні найбільш масовану атаку дронів та ракет. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі.

Також під ударом була Київська область. Однією з цілей ворога став район Броварів.

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