Новий рекорд: Росія вночі запустила по Україні 728 дронів й 13 ракет
У ніч на 9 липня російські терористи застосували проти України 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу росіяни запустили:
- 728 ударних БпЛА типу Shahed й дронів-імітаторів із напрямків російських міст Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово;
- сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської області та Курської області;
- шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області.
Основними напрямками удару було місто Луцьк.
До відбиття атаки залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30, згідно з попередніми даними, протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 718 засобів повітряного нападу росіян, серед яких:
- 303 були збиті вогневими засобами (296 дронів та сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К");
- 415 - локаційно втрачені (415 дронів);
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а падіння збитих - на 14 локаціях.
Обстріл України у ніч на 9 липня
Цієї ночі російські терористи вдались до масованого обстрілу України дронами та ракетами. Під час атаки вибухи лунали у Києві, а також низці інших міст. Втім, ключовою ціллю для ворога стала західна частина України.
Луцьк, своєю чергою, пережив сьогодні найбільш масовану атаку дронів та ракет. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі.
Також під ударом була Київська область. Однією з цілей ворога став район Броварів.
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