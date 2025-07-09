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Новий рекорд: Росія вночі запустила по Україні 728 дронів й 13 ракет

Середа 09 липня 2025 09:08
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Новий рекорд: Росія вночі запустила по Україні 728 дронів й 13 ракет Ілюстративне фото: Росія вночі запустила по Україні 728 дронів й 13 ракет (Oxana Chorna/Global Images Ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 9 липня російські терористи застосували проти України 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу росіяни запустили:

  • 728 ударних БпЛА типу Shahed й дронів-імітаторів із напрямків російських міст Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово;
  • сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської області та Курської області;
  • шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області.

Основними напрямками удару було місто Луцьк.

До відбиття атаки залучались:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, згідно з попередніми даними, протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 718 засобів повітряного нападу росіян, серед яких:

  • 303 були збиті вогневими засобами (296 дронів та сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К");
  • 415 - локаційно втрачені (415 дронів);

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а падіння збитих - на 14 локаціях.

Обстріл України у ніч на 9 липня

Цієї ночі російські терористи вдались до масованого обстрілу України дронами та ракетами. Під час атаки вибухи лунали у Києві, а також низці інших міст. Втім, ключовою ціллю для ворога стала західна частина України.

Луцьк, своєю чергою, пережив сьогодні найбільш масовану атаку дронів та ракет. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі.

Також під ударом була Київська область. Однією з цілей ворога став район Броварів.

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Війна в Україні Повітряні сили України Російська Федерація
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