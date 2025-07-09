"Я подивлюсь": Трамп відповів, чи зможуть США надати Україні Patriot

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна зверталась до Штатів з проханням надати ще одну систему Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Під час розмови журналіст запитав у Трампа, чи може той підтвердити інформацію Wall Street Journal щодо того, Білий дім розглядає можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

"Вони просили про це. Вони дійсно дуже рідкісні, знаєте, тому що в Україну було відправлено багато систем, але вони хотіли б це. Я знаю, що вони зробили запит. Ми повинні будемо розглянути це", - відповів Трамп.

При цьому він сказав, що йому шкода, що доводиться витрачати стільки грошей на війну, адже система Patriot дуже дорога.

"Це дуже дорога система. Шкода, що ми мусимо витрачати стільки грошей на війну, яка б ніколи не відбулася, якби я був президентом... Знаєте, коли ви говорите про таку систему, дуже складну, яка коштує величезні гроші, і вони роблять це, бо хочуть запобігти смерті", - каже Трамп.

Призупинення поставок зброї США для України

На початку липня західні медіа повідомили, що Сполучені Штати тимчасово призупинили постачання окремих видів озброєння до України, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів.

У Білому домі пояснили, що це рішення стосується не лише України, а й інших партнерів США, оскільки запаси зброї на американських складах значно вичерпано. Як пише The Guardian, зупинка постачань пов’язана з нестачею ракет для ЗРК Patriot.

Вчора ж Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за масові втрати людських життів, тому Вашингтон має намір передати Україні більше оборонного озброєння.