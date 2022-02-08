Регистрация места жительства и электронная демократия: главное с саммита "Дія" 2022

Опрос, или же проект электронной демократии

Благодаря новой функции, каждый пользователь "Дія" имеет возможность влиять на решения правительства. В приложении появилась возможность участвовать в опросах, которые помогут властям услышать мнение граждан.

Новая услуга расположена в списке категорий. В ней отмечаются активные и завершенные опросы.

РБК-Украина объясняло, как пользоваться новой функцией.

Шеринг техпаспорта

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, новая услуга позволяет делиться техническим паспортом через QR-код всего в несколько кликов.

Таким образом другое лицо получит право на пользование вашим транспортом и будет нести ответственность в случае нарушения ПДД.

Автоматическое разрешение на строительство

Раньше, чтобы получить разрешение на строительство через приложение "Дія" - необходимо было ждать 10 рабочих дней.

Отныне разрешение предоставляется автоматически, а заказчик получает результат сразу.

Регистрация места жительства

"Дія" упростило процесс регистрации.

"Запустили смену места регистрации по всей Украине. Теперь каждый без всяких бумажек и очередей просто может указать адрес, по которому планирует проживать, на портале или в приложении "Дія" и получить подтверждение от собственника жилья", - заявил Федоров.

Продление и прекращение денежной помощи ВПЛ

Чтобы избежать очередей и бумаг, достаточно продолжить или же прекратить денежную помощь внутренне перемещенным лицам в приложении "Дія".

Справка о несудимости

Чтобы получить соответствующий документ, необходимо было обращаться в сервисные центры МВД. Также был и онлайн-вариант, впрочем, он осложнялся заполнением многих полей.

Отныне в "Дія" достаточно выбрать тип справки указать данные о себе и отправить запрос. Полученная справка будет доступна для просмотра в приложении.

Запуск "Дія.City" и первый резидент

В Украине начал действовать правовой режим "Дія.City". Он повлияет на развитие сферы IT в нашей стране.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, благодаря правовому режиму доля IT в ВВП Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы отрасли - до 16,5 млрд долларов.

Самый дорогой стартап в Британии - компания Revolut уже стала первым резидентом "Дія.City".