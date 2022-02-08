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В "Дія" с сегодняшнего дня можно сгенерировать справку о несудимости

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 09:17
В "Дія" с сегодняшнего дня можно сгенерировать справку о несудимости Фото: в" действии " с сегодняшнего дня можно сгенерировать справку о несудимости (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В "Дія" добавили новую и полезную функцию. Уже через несколько часов каждый сможет сгенерировать справку о несудимости прямо в приложении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія" в Telegram.

"Справка о несудимости - один из самых популярных документов среди украинцев. Их получают около 1 млн ежегодно. Ранее справку о несудимости можно было получить либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников", - пишет пресс-служба.

Услуга станет доступной уже через несколько часов.

Подробности обещают раскрыть во время сегодняшнего саммита по случаю 2-летия "Дії".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в "Дію" добавят функцию растаможки автомобилей.

Также издание рассказывало и о том, как получить сертификат о вакцинации после прививки бустером.

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