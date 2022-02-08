В "Дія" с сегодняшнего дня можно сгенерировать справку о несудимости

В "Дія" добавили новую и полезную функцию. Уже через несколько часов каждый сможет сгенерировать справку о несудимости прямо в приложении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія" в Telegram.

"Справка о несудимости - один из самых популярных документов среди украинцев. Их получают около 1 млн ежегодно. Ранее справку о несудимости можно было получить либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников", - пишет пресс-служба.



Услуга станет доступной уже через несколько часов.

Подробности обещают раскрыть во время сегодняшнего саммита по случаю 2-летия "Дії".