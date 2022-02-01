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Выставка уровня Apple. "Дія" анонсировала презентацию новых услуг

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Вторник 01 февраля 2022 19:45
Выставка уровня Apple. "Дія" анонсировала презентацию новых услуг Фото: "Дія" анонсировала презентацию новых услуг diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

"Дія" готовится к презентации новых услуг. Выставка запланирована уже на 8 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Согласно данным пресс-службы, новые услуги "Дії" будут представлять:

  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
  • команда "Дії" и Минцифры;
  • международные гости.

Наблюдать за презентацией можно будет со смартфона.

Начало выставки запланировано на 11:00 8 февраля.

"Жизнь после Diia Summit уже не будет такой, как раньше. Присоединяйтесь к главному диджитал-событию от Минцифры и рассказывайте друзьям - будьте в тренде цифровизации", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что к "Дія" добавят возможность растаможки автомобилей.

Также издание рассказывало, как получить COVID-сертификат в приложении после получение бустерной прививки.

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