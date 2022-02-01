Выставка уровня Apple. "Дія" анонсировала презентацию новых услуг

"Дія" готовится к презентации новых услуг. Выставка запланирована уже на 8 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Согласно данным пресс-службы, новые услуги "Дії" будут представлять:

президент Украины Владимир Зеленский;

министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

команда "Дії" и Минцифры;

международные гости.

Наблюдать за презентацией можно будет со смартфона.

Начало выставки запланировано на 11:00 8 февраля.

"Жизнь после Diia Summit уже не будет такой, как раньше. Присоединяйтесь к главному диджитал-событию от Минцифры и рассказывайте друзьям - будьте в тренде цифровизации", - добавляет пресс-служба.