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"Дія" получит полезную функцию для водителей: что известно

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Пятница 04 февраля 2022 11:36
"Дія" получит полезную функцию для водителей: что известно Фото: "Дія" получит полезную функцию для водителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Дія" вскоре может получить новую полезную функцию для всех водителей. Она будет позволять делиться техпаспортом среди других людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Услугу "шеринга" техпаспорта в приложении "Дія" запустят во время саммита, который состоится уже 8 февраля.

"Например, вы сможете в несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой", - отметил Федоров.

Сейчас услуга находится в бета-тесте, однако каждый желающий может помочь, чтобы сделать ее удобнее. Для того чтобы принять участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, РБК-Украина писало о презентации новых услуг "Дії".

Также издание рассказывало и о том, что к приложению добавят возможность растаможки автомобилей.

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