Как работает услуга опроса "Дія": обьяснение

В "Дія" появилась новая функция опрос среди украинцев . Она поможет правительству и команде приложения услышать мнение граждан.

О том как пользоваться новой услугой в "Дія" - в материале РБК-Украина .

Новая услуга расположена в списке категорий. В ней можно увидеть активные и завершенные ваши опросы.

Фото: как работает услуга опроса в "Дія" (скриншот)

"Для разминки" были добавлены два первых опроса:

"какая новая цифровая услуга самая полезная для вас?"

Фото: как работает услуга опроса в "Дія" (скриншот)

"как назвать новый президентский проект?" (речь идет об анонсе нового проекта, благодаря которому вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон)

Фото: как работает услуга опроса в "действии" (скриншот)

После голосования всплывает окно о зачислении вашего ответа.

В частности, есть возможность увидеть и результат опроса среди граждан.