Демократия в "Дія": в приложении появилась услуга опроса среди граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой услуге в приложении "Дія". Благодаря ей каждый украинец сможет влиять на решение правительства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на онлайн-презентацию новых услуг приложения "Дія".
"Только что Владимир Зеленский на Diia Summit презентовал опросы в "Дія" - проект электронной демократии. С сегодняшнего дня в "Дія" каждый украинец сможет влиять на решение правительства!",- пишет пресс-служба приложения.
По словам Зеленского, новая услуга станет важным сервисом в развитии электронной демократии.
Результаты опроса помогут властям узнать мнение граждан Украины, а команде "Дія" - разрабатывать новые полезные функции для приложения.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня начался саммит по случаю 2-летия "Дія".
Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о возможности сгенерировать справку о несудимости прямо в приложении.