Реформы фискальных органов под угрозой, - Верланов

Дальнейшее проведение реформы фискальных органов может быть под угрозой, поскольку в правительстве последние два месяца, фактически, не акцентировалось внимание на обязательствах государства перед международными партнерами. Об этом заявил экс-председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", передает РБК-Украина.

"Давайте говорить фактами. За последние два месяца в Министерстве финансов не было проведено ни одного совещания по ликвидности, а это, фактически, основное совещание, на котором обсуждают доходы и расходы. То есть все это время мы не понимали, куда движется государство", - сказал Верланов.

По его словам, в правительстве все это время не акцентировалось внимание на реформах Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы согласно обязательствам государства Украины перед международными партнерами.

"Речь о меморандуме с МВФ, Европейским союзом, где есть целые разделы по деятельности Государственной таможенной и Государственной налоговой службы. И за последние два месяца акцента на выполнение наших обязательств по этим разделам не было", - добавил экс-глава ГНС.

Верланов отмечает, что деятельность ГНС и ГТС поддерживали депутатский корпус, бизнес, ряд профильных организаций и учреждений.

"После этого решения я получаю множество звонков от крупнейшего бизнеса Украины, и малых предпринимателей. Все они убеждены, что реформа под угрозой. Мое пожелание и месседж, независимо от того, кто будет нашими преемниками, удачи и стремления продолжать реформирование фискальных органов согласно наших международных обязательств'", - подытожил Верланов.

Напомним, 24 апреля правительство уволило с занимаемых должностей председателя ГТС Максима Нефедова и руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона о "О государственной службе".

Верланов занимал должность председателя Налоговой службы с конца апреля 2019 года, после того, как было принято решение о разделении Государственной фискальной службы.

Экс-премьер Алексей Гончарук назвал увольнение Сергея Верланова очередной ошибкой власти и продолжением зачистки антикоррупционеров в правительства.