Реформи фіскальних органів під загрозою, - Верланов

Подальше проведення реформи фіскальних органів може бути під загрозою, оскільки в уряді останніх два місяці, фактично, не акцентувалась увага на зобов’язаннях держави Україна перед міжнародними партнерами. Про це заявив екс-голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером", передає РБК-Україна.

"Говорімо фактами. За останні два місяці в Міністерстві фінансів не було проведено жодної наради з ліквідності, а це, фактично, основна нарада, на якій обговорюють доходи й видатки. Тобто весь цей час ми не розуміли, куди рухається держава", - сказав Верланов.

За його словами, в уряді весь цей час не акцентувалась увага на реформах Державної митної служби та Державної податкової служби відповідно до зобов’язань держави Україна перед міжнародними партнерами.

"Мова про меморандум з МВФ, Європейським союзом, де є цілі розділи по діяльності Державної митної та Державної податкової служб. І за останні два місяці акценту на виконання наших зобов’язань за цими розділами не було", - додав екс-очільник ДПС.

Верланов наголошує, що діяльність ДПС та ДМС підтримували депутатський корпус, бізнес, низка профільних організацій та інституцій.

"Після цього рішення я отримую безліч дзвінків від найбільшого бізнесу України, й малих підприємців. Усі вони переконані, що реформа під загрозою. Моє побажання та меседж, незалежно від того, хто буде нашими наступниками, удачі та наснаги продовжувати реформування фіскальних органів відповідно до наших міжнародних зобов'язань", - підсумував Верланов.

Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив з займаних посад голову ДМС Максима Нефьодова та керівника ДПС Сергія Верланова відповідно до статті 87 (1) закону про "Про державну службу".

Верланов обіймав посаду голови Податкової служби з кінця квітня 2019 року, після того, як було прийнято рішення про поділ Державної фіскальної служби.

Екс-прем’єр Олексій Гончарук назвав звільнення Сергія Верланова черговою помилкою влади та продовженням зачистки антикорупціонерів в уряді.