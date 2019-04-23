Комиссия выбрала победителя конкурса на главу Налоговой

Фото: Сергей Верланов (yur-gazeta com)

Больше всего баллов набрал заместитель министра финансов

Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить главой Государственной налоговой службы заместителя министра финансов Сергея Верланова. Об этом сообщает Минфин на своей странице в Facebook.

Как сообщили в пресс-службе, такое решение было принято по результатам последнего этапа конкурса - собеседования, который демонстрировали в прямом эфире.

Тройка финалистов представили членам комиссии свою программу развития службы в виде презентации, а затем в течение часа отвечала на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии, демонстрируя профессиональные знания, лидерские качества, организационные навыки и стрессоустойчивость.

В результате Сергей Верланов получил суммарно 16,45 баллов, Сергей Петухов – 13,54 балла, Дмитрий Алексеенко не набрал баллов, достаточных для рейтингового оценивания.

Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу, в конце марте объявил конкурс.

По результатам оценки работ Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, в заключительном, третьем этапе конкурса на голову принимали участие: заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов; исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко; заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Как сообщало РБК-Украина, Окружной административный суд города Киева остановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.