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Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефедова "зачисткой" антикоррупционеров

Новости » Политика     24.04.2020 - 21:47
Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефедова "зачисткой" антикоррупционеров
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По мнению экс-премьера, несмотря на огромное сопротивление им удалось показать серьезные результаты

Увольнение Максима Нефедова, Сергея Верланова, Роберта Зелди, Дениса Шендрика, Сергея Петухова и Дмитрия Венцковского с их должностей - это продолжение зачистки антикоррупционеров из правительства. Об этом написал экс-премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале, передает РБК-Украина.

"Это очередная ошибка власти и очень плохая новость для бизнес-климата и Украины в целом", - написал Гончарук.

По мнению экс-премьера, несмотря на огромное сопротивление и постоянные информационные атаки за достаточно короткий период им удалось показать серьезные результаты в своих сферах.

"Это начало "новой" кадровой политики. Надеюсь, что она будет в интересах Украины, а не ради отдельных украинцев", - подытожил Гончарук.

Напомним, ранее премьер Денис Шмигаль подтвердил, что правительство уволило с занимаемых должностей председателя ГТС Максима Нефедова и руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона о "О государственной службе".

Верланов занимал должность председателя Налоговой службы с конца апреля 2019 года, после того, как было принято решение о разделении Государственной фискальной службы.

Также сообщалось, что в ходе заседания были уволены заместители Нефьодрва - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Новых глав Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы Кабинет министров назначит в ближайшее время.

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Новости Украины Максим НефедовАлексей ГончарукСергей Верланов
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