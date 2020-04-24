Каких реформ нам еще не хватает? - Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Когда страна, наконец, пройдет пик заболеваемости? Каких реформ ожидать украинцам во время кризиса? Президент не ворует, но поступления в бюджет уменьшаются, тогда где скрывается коррупция?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
Олег Устенко, советник Президента Украины по экономическим вопросам;
Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко";
Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;
Алексе Давиденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника+";
Александр Соколовский, владелец компании "Текстиль-Контакт";
Сергей Комисаренко, председатель рабочей группы при НАН Украины по проблемам (последствиям) распространения коронавируса в Украине.
Они говорят, а решает народ.