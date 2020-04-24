Каких реформ нам еще не хватает? - Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Когда страна, наконец, пройдет пик заболеваемости? Каких реформ ожидать украинцам во время кризиса? Президент не ворует, но поступления в бюджет уменьшаются, тогда где скрывается коррупция?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

Олег Устенко, советник Президента Украины по экономическим вопросам;

Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко";

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;

Алексе Давиденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника+";

Александр Соколовский, владелец компании "Текстиль-Контакт";

Сергей Комисаренко, председатель рабочей группы при НАН Украины по проблемам (последствиям) распространения коронавируса в Украине.

Они говорят, а решает народ.